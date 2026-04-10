美伊停火谈判 | 伊朗代表团先到场 特朗普对达协议「非常乐观」

美国与伊朗的停火谈判预计周六（11日）上午在巴基斯坦伊斯兰马巴德举行，据报伊朗代表团已于当地时间9日晚间抵达巴基斯坦首都伊斯兰马巴德，代表团由国会会议长卡利巴夫与外交部长阿拉格齐领军。美方代表团则由副总统万斯率团，预计周五（10日）抵达。美国总统特朗普表示，他对美国与伊朗达成和平协议「非常乐观」，认为协议已触手可及。

在谈判前夕，一度传出万斯恐因安全考虑不会出席，改由其他白宫高层幕僚代表。但白宫迅速改口，由新闻秘书莱维特宣布，万斯将率领谈判团队，偕同中东特使威特科夫与特朗普女婿、顾问库什纳前往伊斯兰马巴德，与伊朗展开首轮协商，显示美方对此次对话的重视程度大幅提升。

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巴斯斯坦谈判会场警戒森严

另外，伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆日前曾在社交平台发文，提及伊朗代表团将赴伊斯兰马巴德参与对美谈判，但该则贴文随后被无预警删除，引发外界揣测德黑兰当局对巴基斯坦作为「中立场地」的信任度出现动摇。

此外，《华尔街日报》也指出，伊朗半官方媒体《迈赫尔通讯社》（Mehr）、《法斯通讯社》（FNA）一度否认官员已抵达巴基斯坦的说法，使相关消息更显混乱。

知情人士透露，会谈地点选在伊斯兰马巴德的塞雷纳酒店（Islamabad Serena Hotel），当地政府已大幅提升保安层级，不仅清空酒店住客并由政府接管，周边道路也全面封锁，全市同步加强设置检查哨站、路障及巡逻，并部署额外安全部队，以确保谈判顺利进行。

美促以对黎巴嫩军事行动保持「低调」

而特朗普周四（9日）表示，他对美国与伊朗达成和平协议「非常乐观」，认为协议已触手可及。他还表示，已要求以色列对黎巴嫩的军事行动保持「低调」。

特朗普接受美国全国广播公司（NBC）记者电话访问时称，相比面对媒体时，伊朗领导层成员在对话时的措辞「通情达理得多，他们正在同意所有不得不接受的事项」。他同时威胁说：「如果他们不达成协议，后果将极其痛苦。」

特朗普证实他周三（8日）曾与以色列总理内塔尼亚胡通电话，并要求以色列减少其在黎巴嫩境内的军事行动。他表示，内塔尼亚胡会「采取低调处理的方式」。

伊朗：美以须履行「黎巴嫩停火」承诺

伊朗副外长哈提卜扎德则表示，以色列周三（8日）对黎巴嫩发动的空袭「严重违反」有关停火安排。停火安排应涵盖黎巴嫩，但美国和以色列对此持不同说法，美国「必须在战争与停火之间作出选择」。

哈提卜扎德说，伊朗已向白宫发出非常明确的讯息，称美国不能一边要求停火，一边放任盟友「开始一场屠杀」。他说，伊朗、美国及其各自盟友都应遵守停火，而黎巴嫩真主党「确实遵守了这一安排」。

伊朗外交部发言人巴加埃指出，若要举行停战谈判，美国必须先遵守其停火承诺，而这些承诺中包含了黎巴嫩的停火协议。然而，美国与以色列却坚称该部分并非协议内容。

