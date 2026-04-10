美伊停火 | 伊朗前外长遇空袭伤重不治 德黑兰住所被炸 妻子当场丧命

美伊停火两周，即将进行谈判之际，传出伊朗81岁前外长哈拉齐（Kamal Kharazi）在美以本月初的一次空袭中重伤、最终在周四（9日）不治的消息，震惊伊朗政坛。据报该次空袭也导致其妻子当场丧命。哈拉齐曾表示德黑兰可能会寻求发展核武。

哈拉齐位于首都德黑兰的住所上周遭到攻击，他的妻子当场身亡，哈拉齐本人则是「伤势严重，紧急送院救治」。然而，经过多日抢救，仍未能挽回这位伊朗政坛老将的性命。哈拉齐的死讯引起不小的关注，他曾任伊朗驻纽约联合国总部代表，并在1997年至2005年担任外交部长。卸任后，他持续担任外交部旗下国际关系战略委员会主席，并在穆杰塔巴继任最高领袖后，哈拉齐继续担任最高领袖办公室的外交政策顾问，在伊朗外交决策圈具有一定影响力。

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哈拉齐位于首都德黑兰的住所上周遭到攻击。美联社

哈拉齐曾扬言打到经济痛苦，逼特朗普让步。路透社

曾扬言打到经济痛苦 逼特朗普让步

哈拉齐于3月接受美国媒体专访曾警告，伊朗政府准备与美国打一场长期战争，扬言会打到经济痛苦，以此逼迫美国总统特朗普让步。

哈拉齐曾在伊朗改革派总统哈塔米（Mohammad Khatami）任内担任外交部长，后出任已故最高领袖哈梅内伊的外交事务顾问。他在2022年接受半岛电视台访问时表示，德黑兰「具备制造核弹的技术能力，但伊朗尚未作出要打造核弹的决定」，引发外界对伊朗意图的忧虑。

指看不见有任何外交空间

伊朗战事爆发后，哈拉齐接受美国有线新闻网（CNN）专访时称，「我看不见还有任何外交空间」，并指控特朗普「欺骗他人，未信守承诺」，伊朗在2次谈判中经历到这一点，「他们在我们正在谈判时攻击我们」。

他并扬言，除非经济压力累积到其他国家愿意介入，来保证终止美国和以色列人对伊朗的侵略，否则没有空间；他也暗示波斯湾和更广泛地区国家，需要对美国施加压力，促使华府结束战争。