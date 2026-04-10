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无人机突袭苏丹婚礼场地 至少56人死亡107人伤

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更新时间：11:20 2026-04-10 HKT
发布时间：11:20 2026-04-10 HKT

苏丹西部北达尔富尔州库图姆市周三（8日）下午遭到无人机袭击，造成56名平民死亡，另有107人受伤。事发时，现场正举行一场婚礼，死者包括17名儿童。

今次空袭在苏丹快速支援部队控制的居民区发生，新华社引述目击者说，无人机自库图姆东北方向来袭，击中萨拉马区举办婚礼的民房。袭击造成约5处房屋损毁，现场建筑坍塌严重，大量民众被困废墟。

2023年4月以来，苏丹武装部队与快速支援部队爆发武装冲突，其中北达尔富尔州是冲突重灾区。路透社
2023年4月以来，苏丹武装部队与快速支援部队爆发武装冲突，其中北达尔富尔州是冲突重灾区。路透社

17儿童死 伤者多为老人及妇女

当地一名医护人员指，其医院已收治今次袭击中的数十名伤者，另接收40余具遗体，目前仍有伤者被陆续送至医院。

伤者多为老人与妇女，且部分人员伤势危重。受当地战乱影响，医疗物资与医护人员极度短缺，伤者救治工作面临巨大挑战。

苏丹武装部队涉发动袭击

事发后，苏丹快速支援部队发表声明，明确指认今次空袭由苏丹武装部队发动，称其蓄意攻击无武装平民，构成严重战争罪行。截至目前，苏丹武装部队尚未就此事作出任何回应。

2023年4月以来，苏丹武装部队与快速支援部队爆发武装冲突，在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区，其中北达尔富尔州始终是冲突重灾区。

近2年来，针对平民、市场、医院等非军事目标的无人机袭击频发，大批无辜民众伤亡，数百万人流离失所，当地人道主义危机持续恶化。

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