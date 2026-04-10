游欧注意 | 欧洲出入境系统EES今起全面启用 机场过关挤塞引发关注

欧洲出入境系统（EES）周五（10日）起全面启用，要求非欧盟公民的旅客在边境登记时扫描护照，并进行指纹与人脸拍摄。这个系统借由采集旅客脸部影像与指纹，进行生物辨识。

EES系统核心措施包含以数码方式纪录出入境及拒绝入境的资讯，是为了提升边境安全、减少犯罪而设计的自动化监测系统，去年10月12日上路。欧盟给予神根成员国6个月的缓冲期，依各国情况可分阶段引入，最迟在4月10日将系统建置完成。

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欧洲出入境系统（EES）收录非欧盟公民的旅客指纹及脸部照片等生物辨识资料。欧盟委员会

EES系统针对非欧盟旅客。路透社

比利时布鲁塞尔机场面对长更长的通关排队人龙。路透社

针对这项新系统全面实施，欧洲国际机场协会表达担忧。事缘自实施以来持续面对系统稳定度不足、边检人员人手短缺、硬件设备建置速度不如预期、机场人潮过多等挑战。

机场通关等2小时是常态

欧洲国际机场协会日前发声明指出，从欧洲各机场搜集的最新数据显示，机场边境通关的等候时间持续恶化，在高峰时段，等候时间达到2小时已是常态，部分机场甚至面对更长的排队人龙。

其中比利时将暂缓EES中有关生物辨识资料的登记，理由是在测试期间造成机场出现严重的排队人潮。

欧洲国际机场协会呼吁欧盟执委会应提供全面暂停EES的紧急权限，因为仅靠部分暂停的权限，不足以机场应对大幅延误的情形；同时敦促政策制定者，不应将「等候时间超过1小时」视为常态，这将损害旅客体验与欧洲航空运输系统的效率。

已识别逾600名构成安全风险人士

根据欧盟的统计数据，自去年EES系统启动以来，已有超过4500万人次经由这项系统进入或离开欧洲国家。其中超过2.4万人因各种原因被拒绝入境，例如无法提供充分的入境理由、文件过期或持伪造证件。

与此同时，这项系统已识别600多名对欧洲构成安全风险的人士。欧盟指出，这些人被某一个国家拒绝入境后，相关的纪录会保存在系统中，若试图从另一个使用这项系统的国家入境，边境执法机关能够直接查到拒签纪录。