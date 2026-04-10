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伊朗公布霍尔木兹海峡布雷图向美施压

即时国际
更新时间：09:13 2026-04-10 HKT
发布时间：09:13 2026-04-10 HKT

伊朗通讯社周三发布一幅能源要道霍尔木兹海峡的布雷图，其中有一个大圆圈标明为「危险区域」，相信是要向美国施压。伊朗还公布了霍峡内的替代路线。

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这张被形容为令人不寒而栗的安全航路图，由伊朗半官方通讯社发布，图上有以波斯语标注的一个大圆圈，标明属「危险区域」。图表指出，船舶应沿着更北的路线航行，即靠近伊朗本土的拉腊克岛附近海域航行。在美以伊早前激战期间，确实有人观察到一些船只使用这条替代航线。

标明为「危险区域」

伊朗港口和海事组织也公布了安全航行路线图，告知往来船只遵守航运安全原则，避免触雷。声明说，由2月28日至本周三，波斯湾和霍尔木兹海峡水域战事不断，霍峡主要航道内可能存在各类反舰水雷。为确保海上航运安全，避免触雷，往来船舶应按照伊朗公布的安全航路图航行，直至另行通知。

英国《金融时报》周三报道，与伊朗政府关系密切的伊朗石油天然气和石化产品出口商联盟（OPEX）透露，在美伊两周停火期间，伊朗将要求通过霍峡的油轮，以加密货币支付每桶1美元的通行费。报道说，此时伊朗正寻求于停火期间维持这一战略要道的控制权，拟对所有过境油轮收费。

《金融时报》引述OPEX发言人侯赛尼说：「伊朗必须监控所有进出海峡的船舶，以确保这两周不被用来运送武器。」　侯赛尼表示，所有通过的油轮必须先透过电子邮件通报货物状况，接下来伊朗才会通知应支付的加密货币通行费。他补充说：「收到邮件并完成船舶评估后，船只仅有几秒钟时间用比特币完成缴费，如此一来相关交易不易因制裁遭追踪或冻结。」

美媒称，两艘满载原油的中国油轮正停泊在霍尔木兹海峡外等待通过。船舶追踪数据显示，两船隶属于中远海运的「珍珠湖号」油轮和隶属于一间小型公司的油轮。《华尔街日报》报道，在等待通过霍峡的船只中，有超过425艘油轮及近20艘装载液化天然气的船只。

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