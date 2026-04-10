美伊停火 | 以色列解除紧急状态 内塔尼亚胡涉贪案周日恢复审讯

以色列总理内塔尼亚胡涉贪案的审讯将于周日（12日）恢复。自美国及以色列2月28日向伊朗展开军事行动，伊朗报复以来，以色列实施紧急状态，直至周三解除，法院指司法系统恢复正常，相关审讯可恢复。这也似乎解释了为何内塔尼亚胡要维持开战状态。

内塔尼亚胡是首名被起诉的在任以色列总理，涉及受贿、欺诈及背信罪，案件2020年起审理，但因他公务繁忙而多次延宕。他否认指控，认为是政治审讯。

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内塔尼亚胡是首名被起诉的在任以色列总理。路透社

以色列反政府示威者上周六在特拉维夫集会，高喊反内塔尼亚胡口号。法新社

被控受贿、欺诈及背信罪

美伊停火在美东时间周二晚达成，却被以色列猛烈轰炸黎巴嫩弄得摇摇欲坠。以色列解除因对伊朗战争而实施的紧急状态数小时后，以色列法院发言人表示，内塔尼亚胡延宕已久的贪腐案将于周日起恢复审理，届时将有辩方证人作证。

随著美伊同意停火，以色列当地自周三（8日）凌晨3时起未再传出伊朗导弹袭击，原先导致学校与职场关闭的紧急状态已于8日晚间解除。

官司缠身 右翼联合政府恐输大选

然而，以色列随后针对境内有伊朗支持的真主党势力而对黎巴嫩发动广泛攻击，已使美伊停火面临威胁。

内塔尼亚胡涉贪官司缠身，加上2023年10月哈马斯跨境袭击以色列，重创他的声望。以色列将于今年10月举行大选，而由内塔尼亚胡领导的右翼联合政府恐将输掉大选。

内塔尼亚胡被控曾与以色列新闻媒体谈判有利的媒体报道，他另涉接受亿万富翁超过26万美元的奢侈礼物，以换取给予对方政治利益。另一项贪腐指控先前已被驳回。