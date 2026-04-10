《越狱风云》现实版！14囚挖地洞逃脱　部分人气定神闲逛街

巴西帕拉州（Pará）发生轰动全国的集体越狱案。圣伊莎贝尔监狱（Santa Izabel）共14名囚犯于周一（6日）凌晨，利用地洞隧道成功逃出监狱。这起事件犹如美剧《越狱风云》（Prison Break）真实上演，部分囚犯逃脱后更在街上从容漫步，令当地居民人心惶惶。

耗时挖穿围墙地底 监视器拍下囚犯从容走避

据巴西媒体《Portal Tucuma》报道，这批囚犯在牢房内精心策划，耗费多日向下挖掘隧道，最终钻过监狱围墙下方的地底成功逃脱。监狱外的监视器画面更捕捉到离奇一幕：部分囚犯逃出生天后，完全没有逃犯应有的惊慌神色，反而像普通路人般结伴行走在附近街区，态度极其从容，令安全部门大感震惊。

10人仍在大逃亡 爆出外部支援网络

巴西国家监狱管理局证实，参与越狱的14人中，目前仅4人被重新抓获并移送警局侦讯，仍有10名危险份子在逃。

调查亦有惊人进展，警方随后拘捕一名曾于该监狱服刑的男子，怀疑他为这场越狱行动提供外部后勤支援，显示这是一场内外勾结的组织性犯罪。目前宪兵部队已投入大规模搜捕，务求将逃犯悉数缉拿归案。

安全漏洞敲响警钟 当局启动专项调查

此次事件暴露了圣伊莎贝尔监狱管理体系的严重漏洞。监狱督察部门已启动专项调查，除了厘清挖掘地洞为何未被察觉外，亦将堵塞现有的安全缺口。事件预料将引发巴西对监狱系统安全标准的整体检讨，以防同类离谱事件再次发生。