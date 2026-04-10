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英国民居惊现逾250只贵妇狗 震撼场面被质疑AI制图 动协：真实惨剧

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更新时间：08:28 2026-04-10 HKT
发布时间：08:28 2026-04-10 HKT

英国防止虐待动物协会（RSPCA）近日公开一宗极端囤积宠物案，于英格兰诺丁汉一间住所内赫然发现逾250只贵妇狗（Poodle）。由于现场挤迫程度及狗只惨状极其骇人，照片上传至社交媒体后一度引发网民质疑是人工智能（AI）生成。协会随后严正反驳，强调照片属真实纪录，反映了当地家庭过度繁殖导致失控的社会悲剧。

两百犬挤残旧客厅皮肤溃烂　火炉亦见狗踪

根据RSPCA发布的照片，该单位的客厅残旧不堪，空间极度狭小，却挤满了大大小小的贵妇狗。这些宠物犬大多毛发严重打结、浑身沾满污垢，不少更患有皮肤溃烂。最令人心寒的一幕是，有狗只因无处容身，竟被迫缩在柴火炉内向外探头，恶劣环境超乎常人想像。

英国防止虐待动物协会（RSPCA）近日公开一宗极端囤积宠物案，于英格兰诺丁汉一间住所内赫然发现逾250只贵妇狗（Poodle）。防止虐待动物协会（下同）
英国防止虐待动物协会（RSPCA）近日公开一宗极端囤积宠物案，于英格兰诺丁汉一间住所内赫然发现逾250只贵妇狗（Poodle）。防止虐待动物协会（下同）
这些宠物犬大多毛发严重打结、浑身沾满污垢，不少更患有皮肤溃烂，令人心酸。
这些宠物犬大多毛发严重打结、浑身沾满污垢，不少更患有皮肤溃烂，令人心酸。
有狗只因无处容身，竟被迫缩在柴火炉内向外探头，恶劣环境超乎常人想像。
有狗只因无处容身，竟被迫缩在柴火炉内向外探头，恶劣环境超乎常人想像。
邻居举报后，协会人员到场清点，证实室内共有超过250只狗。
邻居举报后，协会人员到场清点，证实室内共有超过250只狗。

狗只繁殖速度远超预期  情况彻底失控

邻居举报后，协会人员到场清点，证实室内共有超过250只狗。狗主向调查人员表示，最初仅饲养混血贵妇犬，但因狗只繁殖速度远超预期，最终导致情况彻底失控。

照片被指AI生成　协会：现场所见比照片更震撼

事件曝光后，网上出现大量质疑声音，认为照片中狗只的数量与分布不合常理，怀疑是AI作品。RSPCA回应指，完全理解公众对此感到震惊且难以置信，但重申所有相片绝无虚假。协会指出，近年涉及数十至上百只动物的集养个案有上升趋势，单是去年在英格兰和威尔斯，便录得约4,200宗同一地址发现逾10只动物的举报，较三年前激增七成。

体谅狗主心理脆弱　协会决定不予检控

协会分析认为，这类个案多与饲主的心理健康问题、生活成本压力或缺乏正确繁殖知识有关。尽管狗主可能出于好意，但当数量超出照顾能力时，便演变成虐待。考虑到涉事狗主处于「极度脆弱」的心理状态，RSPCA决定不提出刑事检控。

目前，协会已带走其中87只狗进行医治及照顾，余下狗只则交由另一动物慈善机构接收。协会希望透过此案提醒大众，过度繁殖会令事情陷入万劫不复，饲主应在情况转坏前尽早寻求协助。

 

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