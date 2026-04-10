俄乌战争｜普京宣布东正教复活节停火32小时　泽连斯基同意　

持续超过四年的俄乌战事将出现短暂停火。克里姆林宫当地时间周四（9日）晚发表声明，总统普京宣布在东正教复活节期间实施停火，并期望乌方跟随。乌克兰总统泽连斯基随即表示同意，强调乌方已准备好采取对等行动。与此同时，有传俄方高层代表已秘密赴美，就和平协议及经济合作展开磋商。

复活节停火32小时 两国首现节日默契

根据克宫声明，俄方定于莫斯科时间4月11日（周六）下午4时起，至4月12日（周日）午夜24时止实施停火，为期约32小时。普京表示，此举旨在让广大东正教信徒能平安参加宗教活动，并呼吁乌克兰方面效仿。

里姆林宫当地时间周四（9日）晚发表声明，总统普京宣布在东正教复活节期间实施停火，并期望乌方跟随。美联社

乌克兰总统泽连斯基表示同意暂时停火。路透社

持续超过四年的俄乌战事将出现短暂停火。路透社

泽连斯基随后在社交平台发文回应，指乌克兰此前已多次提议在复活节假期停火，并将落实对等安排。但他同时发出呼吁，希望俄罗斯在节日结束后不要立即恢复猛烈攻击，以维持得来不易的冷静。

传俄总统代表密访华府 美俄重启经济和平谈判

除了战场上的短暂停火，外交层面亦有重大进展。据外媒报道，俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）近日秘密访问美国，并与美方高级官员会面。

消息指，双方会谈内容不仅涉及俄乌和平协议的具体框架，还罕见地讨论了美俄之间的经济合作。这是两国关系自战事爆发跌入冰点以来，罕见的高层接触，引发外界猜测国际社会正加大斡旋力度，试图在长期消耗战中寻求政治解决方案。