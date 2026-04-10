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爱泼斯坦案｜梅拉尼娅罕发声明否认涉案：非透过其结识特朗普

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更新时间：03:44 2026-04-10 HKT
发布时间：03:44 2026-04-10 HKT

第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）周四（9日）在白宫发表一份极其罕见的声明，公开否认与已故性犯罪者爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有任何往来或对其罪行知情。她直斥相关指控为「彻头彻尾的谎言」与「恶意抹黑」，更出人意表地呼吁国会为爱泼斯坦案的受害者举行公开听证会。

驳斥与爱泼斯坦关系　称电邮往来仅属「客套」

梅拉尼娅在白宫宣读声明时表现强硬，指责抹黑者缺乏道德标准与尊重。她强调自己并非爱泼斯坦或其前女友马克思韦尔（Ghislaine Maxwell）的朋友，仅是在纽约及佛罗里达州的社交圈子中有所重叠。

针对联邦当局根据《爱泼斯坦档案透明法》披露的一封2002年电子邮件——信中以「亲爱的G！」开首，署名「爱你的梅拉尼娅（Love, Melania）」，并提及爱泼斯坦的杂志文章——梅拉尼娅澄清这仅属「客套的日常通信」。她亦特别澄清，并非透过爱泼斯坦结识特朗普，两人是在1998年纽约的一场派对上相识。

主动要求国会召开听证会　民主党随即响应

虽然特朗普政府一直试图淡化爱泼斯坦案的争议，尤其近期全身心投入伊朗战事，但梅拉尼娅此次主动发声，反将事件重新推向舆论焦点。她表示：「每一位女性若有遗愿，都应有权在公众面前诉说其遭遇。只有这样，我们才能获得真相。」

民主党人对第一夫人的建议表示欢迎。众议院监督委员会首席民主党议员加西亚（Robert Garcia）随即在社交平台发文，要求共和党籍主席科默（James Comer）「立即」安排公开听证会。

随着当局释出数百万页有关爱泼斯坦及马克思韦尔的档案，公众压力与日俱增。在流出的证物照片中，更包括一张特朗普、梅拉尼娅与爱泼斯坦、马克思韦尔四人的同框合照。

目前尚不清楚为何第一夫人选择在美伊局势如此紧绷的时刻发声。白宫官方X（前称Twitter）账户转发了该活动影片，但未作进一步评论。

 

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