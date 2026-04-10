伊朗局势｜内塔尼亚胡指示与黎巴嫩直接对话 据报下周美国举行

以色列空袭黎巴嫩造成逾250人死亡解发反弹，伊朗军方据报已在霍尔木兹海峡布下水雷，令刚启动的停火协议面临崩溃边缘。面对如此形势，以色列总理内塔尼亚胡周四（9日）发表声明，宣布授权「尽快」与黎巴嫩展开直接谈判，冀为局势降温。

华府或成谈判地 以黎逾70年敌对状态现转机？

美联社引述知情人士报道，是次直接谈判预计下周于华盛顿美国国务院举行。美方将由驻黎巴嫩大使 Michel Issa 代表，以方则派出驻美大使 Yechiel Leiter 参与。黎巴嫩方面则未有表态。

以色列总理内塔尼亚胡周四（9日）发表声明，宣布授权「尽快」与黎巴嫩展开直接谈判，冀为局势降温。路透社

尽管内塔尼亚胡释出谈判意愿，但他同时强调，以军将继续以「力量、精准与决心」打击真主党。以方今日更证实，已击毙真主党领导人纳伊姆·卡西姆（Naim Kassem）的助手阿里·优素福·哈希（Ali Yusuf Harshi）。

伊朗疑霍峡布雷施压 230艘油轮滞留海域

在停火协议生效之际，伊朗方面动作频频。伊朗官方通讯社今日发布图表，暗示革命卫队已在霍尔木兹海峡的关键航道布置水雷，并标示为「危险区域」。受此威胁影响，全球约20%的石油及天然气供应命脉依然处于瘫痪状态。

阿联酋国家石油公司负责人表示，目前约有230艘装载原油的油轮在海域外滞留。伊朗副外长哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）向BBC表示，只有当美国停止「侵略」且以色列停止攻击黎巴嫩，伊朗才会重开海峡。受局势不明朗影响，布兰特原油价格已飙升至每桶约98美元，较战前大涨35%。

纽约一间智库警告，由于以色列在周三对贝鲁特发动开战以来最惨烈空袭（酿逾300死），停火协议正处于「崩溃边缘」。目前美、以、伊三方在核心议题上仍存在巨大分歧：

停火范围： 特朗普与内塔尼亚胡坚持停火不包括黎巴嫩战线；伊朗则强调攻击真主党等同违反协议。

浓缩铀处置： 特朗普称将移除伊朗的浓缩铀库存，但伊朗核能机构首长强调「保留浓缩权」是谈判的底线。

武力戒备： 特朗普警告，在「真正的协议」彻底执行前，美军舰队将持续围困伊朗。

这场由巴基斯坦斡旋的和平谈判预计本周六在伊斯兰堡正式展开，届时美国副总统万斯（JD Vance）将率团出席。