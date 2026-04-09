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巴西网红为呃like自导自演绑架案被捕 老公惨成唯一真受害人

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更新时间：16:27 2026-04-09 HKT
发布时间：16:25 2026-04-09 HKT

巴西一名KOL（网红）为求在社交媒体博取关注，竟自导自演一场惊天绑架案，更离谱的是，其丈夫亦被蒙在鼓里，在过程中惨遭匪徒殴打，成为整场骗局中唯一的真正受害人。该名网红近日终被警方以涉嫌勒索、妨碍司法公正等多项罪名拘捕。

扮可怜呃同情 警查近一年揭发

事发于去年4月，27岁的巴西网红妈妈弗拉加（Monniky Fraga）在网上声称，她与丈夫卢卡斯（Lucas）在家门外遭三名持枪男子拦截，被强押上车掳至偏僻森林。她绘形绘声地描述，匪徒不断威胁要开枪，其丈夫更遭殴打，最终家人支付赎金后，夫妇二人才获释。

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弗拉加将这段「恐怖经历」在网上大肆宣扬，成功骗取到大量网民同情及关注。然而，警方在接获其丈夫报案后展开近一年的调查，却发现案情极不单纯。警方从通讯记录中发现，弗拉加在案发前后，竟一直与其中一名「绑匪」保持联系，怀疑整个事件是她与人串谋的骗局。

丈夫信以为真惨遭毒打

警方指出，最令人咋舌的是，其丈夫卢卡斯由始至终都对妻子的计划毫不知情。他不但深信自己与妻子命悬一线，更在过程中惨遭同党暴力对待。

弗拉加因涉嫌勒索、报假案及浪费警力等罪名被捕。据悉，三名男同党中，一人因另案已在狱中，一人在被捕前已被谋杀，尚有一人在逃。事件曝光后，网民纷纷炮轰弗拉加为「呃like」不择手段，行为疯狂。

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