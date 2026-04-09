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北韩证实试射集束弹头弹道导弹及电磁武器

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更新时间：15:55 2026-04-09 HKT
发布时间：15:54 2026-04-09 HKT

在南韩军方侦测到朝鲜半岛有导弹活动后，平壤今日（9日）证实，其国防科研机关在本周一至周三（6日至8日）期间，密集进行了一系列重要武器系统试验，当中包括可搭载多弹头的战术弹道导弹，以及电磁武器等，展示其多元化的打击能力。

导弹威力超强 夷平大范围目标

据北韩官媒《朝中社》报道，此次试验由北韩国防科学院及导弹总局主导。其中，在战术弹道导弹的试验中，军方利用「火星炮-11甲」型地对地导弹，成功验证其搭载的集束弹头，能以「超强力密度」将一个7公顷（约7个标准足球场大小）的目标区域夷为平地。

相关新闻：北韩疑向东部海域发射数枚弹道导弹 或今年以来第五次

试验多款「战略特殊资产」

除了弹道导弹，北韩亦测试了多款新型武器，包括：电磁武器系统、碳纤维弹、机动型近程防空导弹系统。

报道引述劳动党中央军委委员金正植称，电磁武器和碳纤维弹是可在不同空间及军事行动中结合使用的「战略性特殊资产」，其重要性不言而喻。

平壤方面称，这一系列试验是为了不断开发和更新武器系统而进行的定期活动。而在北韩证实消息前，韩国军方已表示，侦测到北韩连续两日疑似三度试射弹道导弹。

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