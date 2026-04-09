柬埔寨电骗园区被揭有假巴西警局、假越南银行 猪仔未达标须挨藤条

柬埔寨电骗园区的夸张手法愈揭愈惊人。英国广播公司（BBC）近日报道，柬泰边境的「皇家山丘」（Royal Hill）赌场内有规模庞大的电骗大本营。园区内布满多国「假警局」及「假银行」以骗取个人资料，更有来自乌干达的「员工」现身说法，揭露在园区内遭受电击、关黑屋及挨藤条等非人待遇。

赌场内设多国假警局 军事冲突意外揭发真相

报道指，「皇家山丘」赌场位于柬泰边境，从记者现场了解，大楼内设有多个精心布置的房间，模拟中国、澳洲、新加坡、巴西及印度等地的警局与公安局、假越南银行。房内挂有各式制服，包括假中国公安制服，甚至伪造了圣保罗警方的传票，指控受害者「洗黑钱」，借此恐吓对方转帐或提供个人资料。整个电骗园区就像一个电影厂房，道具一应俱全。

这座电骗基地之所以曝光，源于去年泰国与柬埔寨的边境冲突。泰军指控无人机从该赌场起飞攻击泰境，遂于去年12月发动空袭与炮击。泰国随后接管该区，这座原本鲜为人知的电骗工厂才展现在世人眼前。

AI变声扮演贵妇诈财 上厕所须登记耗时

BBC记者在人去楼空的办公室内，发现列有严苛处罚的中文文件。员工若当天未能找到「潜在客户」诱入陷阱，须挨5下藤条；连续三天未达标者，处罚则加倍至10下。员工甚至连上厕所的时间都要被严格记录，亦被逼分享私人照片以骗取受害者信任。

一名被骗至园区的乌干达男子威尔逊（Wilson）透露，他被迫每天工作逾15小时，利用AI技术改变声音与外貌，在网上扮演一名37岁的富有女性，引诱美国男性堕入情网并「投资」诈骗产品。他直言，不从者会被送入「黑屋」接受酷刑或电击，「即使在泰国轰炸期间，我们仍被迫继续工作」。

报道指，「皇家山丘」背后的老板为柬埔寨著名富豪李永发（Ly Yong Phat）。李永发与执政的洪森家族关系极为密切，并获颁代表精英阶层的「勋萨」头衔。尽管他因涉嫌人口贩运及网络诈骗已遭美国及多国制裁，但在柬埔寨依然生活奢华，未受影响。

分析指，自2019年柬埔寨禁绝网上赌博及疫情后，当地的犯罪集团转型经营网络诈骗，利用博彩执照作掩护，诱骗各国年轻人前往从事电骗勾当。虽然目前该大本营已被揭发，但外界忧虑同类设施仍隐藏于柬埔寨边境的其他角落。