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伊朗局势｜特朗普威胁「摧毁文明」 民主党批疯狂促罢免 白宫：谈判手段

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更新时间：05:24 2026-04-09 HKT
发布时间：05:24 2026-04-09 HKT

美伊战云密布之际，美国总统特朗普扬言威胁要「摧毁伊朗文明」，极端言论不仅震动全球，更在美国政坛掀起暗涌。民主党多名国会议员公开质疑特朗普的精神状态，并强烈要求引用宪法第25条修正案将其罢免；白宫则极力护航，强调强硬措辞仅是逼使德黑兰让步的「谈判策略」。

逾20议员促引用第25修正案　盟友格林倒戈斥「邪恶」

随著特朗普设定的周二（7日）晚上8时谈判限期逼近，其言论愈趋激进。他在社交媒体发文称：「整个文明今晚将被毁灭，永远无法恢复。我不希望这样，但很可能发生。」这番近乎「灭绝」的恐吓引发民主党集体反弹，至今已有超过20名国会议员呼吁内阁将不适合执政的特朗普免职。

密歇根州众议员特莱布（Rashida Tlaib）直斥特朗普为「疯子」；威斯康星州众议员波坎（Mark Pocan）更警告，特朗普已处于「精神错乱」状态，不应掌握核武密码。最令外界意外的是，曾是特朗普坚定盟友的前共和党众议员格林（Marjorie Taylor Greene）亦倒戈，批评摧毁文明是「邪恶和疯狂」的行为，甚至暗示支持罢免。

罗马教宗称无法接受　白宫官员：不可预测性是筹码

特朗普的「灭世论」同样招致国际谴责，教宗良十四世明确表示，针对伊朗民众的威胁「令人无法接受」。

面对各方口诛笔伐，白宫内部极力降温。两名匿名白宫官员向媒体透露，特朗普的言辞普遍被视为一种「战略性手段」，而非真正的军事计划，旨在透过「不可预测性」创造谈判筹码，逼使伊朗重回谈判桌。共和党众议员贝肯亦护航指，这仅是典型的「特朗普式谈判手法」。

尽管白宫官员私下称之为策略，但白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）在记者会上的表态依旧强硬。她表示，正是这份「非常、非常强烈的威胁」，才促使伊朗政权屈服、请求停火并同意重新开放霍尔木兹海峡。

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