日本恐怖工业意外 钢铁厂500吨重物30米坠落砸穿地面  工人堕海3死1伤

日本神奈川县川崎市发生严重工业意外。位于川崎区的一间大型钢铁厂，周二（7日）在进行大型起重机拆卸工程时，一件重达500吨的巨型配重物突然坠落，导致鹰架崩塌。事故造成3名工人伤重不治，另有一名工人坠海失踪。日本当局周三（8日）出动巡逻艇及直升机，持续在事发海域展开搜救。

500吨配重物高处坠下 击穿钢板酿坠海惨剧

据《读卖新闻》及当地警方报道，事发地点为JFE钢铁东日本工厂的京滨地区。昨日下午约4时15分，工人正拆卸一台用于装卸铁矿石的大型卸货起重机。当拆除起重机顶部一个直径6米、长9米、重达500吨的圆柱形混凝土配重物时，该重物因不明原因从离地约30米的高处坠落。

初步调查显示，事发时有工人正在配重物上操作重型机械凿除混凝土。配重物坠落后，巨大的冲击力瞬间压毁附近的鹰架，更疑似在钢板底座上砸出一个大洞。由于事发地点邻近海边，工人怀疑随着重物及碎片穿过洞口坠入海中。

3人送院不治 搜救行动今早重开

意外共导致4名男子送院，其中3人证实死亡，另一人仍在医院接受治疗，暂无生命危险。目前仍有一名男性工人下落不明。

今日上午7时起，神奈川县警察与川崎海上保安厅重启搜救工作，派出多艘巡逻艇及直升机在失踪地点周边海域盘旋搜寻。现场画面显示，倒塌的鹰架残骸与重型机械散落一地，工作人员正透过钢板上的大洞观察海面情况。

警方展开刑事调查 厘清拆卸程序缺陷

神奈川县警方已就事故展开全面调查，将重点厘清在拆卸高风险的大型配重物时，作业程序是否存在安全疏忽，以及起重机结构是否有疲劳或断裂迹象。JFE钢铁厂方表示将全力配合当局调查，目前涉事区域的拆卸工程已全面停工。