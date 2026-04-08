北韩疑向东部海域发射数枚弹道导弹 或今年以来第五次

南韩联合参谋本部表示，北韩于今日（8日）上午约8时50分，从元山一带向朝鲜半岛东部海域发射了数枚弹道导弹。这是继昨日（7日）疑似试射失败后，平壤方面连续第二天进行导弹发射。

韩联社引述军方消息指，该批导弹飞行距离约240公里。目前，韩美情报部门正就导弹的具体参数进行分析。

南韩军方透露，北韩昨日曾从平壤一带向东部海域发射一枚型号不详的飞行物体，但该飞行物体在发射初期出现异常迹象后便告消失。军方认为，该飞行物体可能亦是弹道导弹，鉴于前一次发射疑似失败，北韩遂可能在今日再次进行试射。

南韩联合参谋本部表示，韩军已加强监控及警戒态势，以应对朝方再次发射的可能，韩美双方正就北韩导弹的相关情报保持密切沟通，并维持全面戒备。

值得注意的是，北韩今次连续两日进行发射，正值劳动党中央委员会副部长金与正于本月6日，就「无人机渗透事件」对韩国总统李在明的遗憾表态，作出相对温和的回应之后。有观点认为，北韩或意在透过武力示威，表明其对韩的敌对政策并未因个别事件而改变。

若昨日的发射最终被认定为弹道导弹，今日将是北韩今年以来第五次发射弹道导弹。

