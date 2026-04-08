美贸易代表：特朗普5月会晤习近平力求维稳 不寻求与华大规模对抗

美国贸易代表格里尔（Katherine Greer）于美国时间周二（4月7日）表示，当前美中经济贸易关系维持稳定，总统特朗普（Donald Trump）将于下月与中国国家主席习近平会晤时，致力延续此一态势。

格里尔在智库哈德逊研究所（Hudson Institute）一场活动上称，美方并不寻求与中国发生大规模对抗。他形容美中关系已进入一种「稳定状态」，即美国能获取中国的稀土资源，同时亦对中国商品维持较高关税。他又指，每次与中方谈判代表会晤，稀土及关键矿产均是讨论议题，但美国亦正就相关供应与其他国家磋商。

相关新闻：中美贸易｜商务部长王文涛会见美贸易代表格里尔 严正关切301调查

他透露，美中双方正探讨设立一个贸易委员会机制，供两国元首考虑。该机制旨在界定在不触及国家安全红线的前提下，两国可持续进行的贸易范围。

特朗普总统早前已宣布，将于5月14日至15日访问中国。是次会晤原定于3月底至4月初举行，但因需集中处理对伊朗的军事行动而推迟。

对于目前的美中关系，有分析认为稳定程度超出预期。彭博社引述研究机构的分析指，自去年10月釜山会晤后，中美关系出乎意料地平稳，但警告若两国领导人长时间不对话，贸易战重临最黑暗时期的风险将会增大。