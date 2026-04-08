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伊朗局势｜巴基斯坦请求推迟「最后期限」两周 特朗普：正与伊朗激烈谈判

即时国际
更新时间：05:16 2026-04-08 HKT
发布时间：05:16 2026-04-08 HKT

美国总统特朗普扬言打击伊朗的基础设施，令「一个文明消灭」，正当全球正屏息以待美国东部时间周二晚上8时（香港时间周三上午8时）的最后限期之际，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）公开请求美国总统特朗普，将对伊朗的「最后期限」延长两周，令事态可能出现转机。而特朗普则回应指，由于正与伊朗进行「激烈谈判」，故不予置评。

特朗普拒评巴国请求　共和党友反对炸民用设施

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）在社交平台发文，公开请求美国总统特朗普，将对伊朗的「最后期限」延长两周。夏巴兹·谢里夫又呼吁「兄弟国」伊朗释出善意，在未来两周内开放霍尔木兹海峡，好让双方有时间缓冲继续谈判，并指为和平解决中东持续战争的外交努力正稳步推进。

其后，特朗普在接受霍士新闻（Fox News）访问时表示，已听取有关巴基斯坦总理的请求简报，但他拒绝置评，称：「我现在不能评论，因为我们正处于激烈的谈判中。」

特朗普早前在自家社群媒体 Truth Social 的发文却充满威胁：「整个文明今晚将会消亡，再也无法恢复。我不希望发生这种事，但它很可能会发生。」

尽管特朗普立场强硬，但美国国内压力正不断增加。共和党籍参议员、特朗普的坚定盟友强生（Ron Johnson）公开表示，若美军攻击平民设施将犯下战争罪行，并直言：「如果他攻击平民目标，他就会失去我的支持。我们所做的一切必须符合战争法。」

德黑兰据报拟接受停火　

路透社引述伊朗高级官员消息指，德黑兰正「积极考虑」巴基斯坦提出的停火要求。但在官方层面，伊朗对联合国表示，特朗普的威胁已构成「煽动战争罪及潜在种族灭绝」。

面对美军可能发动的毁灭性空袭， 据《每日邮报》报道，大批德黑兰市民正疯狂逃离主要城市，与家人道别并储备食水物资。而伊朗官方公开号召年轻人、运动员及艺术家前往发电厂和桥梁集结。网传影片显示，包括妇女和儿童在内的平民在基建设施旁挥舞国旗，试图以「人盾」吓阻美军轰炸。
中东战火蔓延　卡塔尔及阿联酋传爆炸声

在最后限期逼近之际，中东多国已进入临战状态：

  • 多哈传爆炸声： 卡塔尔首都多哈（Doha）周二晚间传出巨大爆炸声。
  • 阿联酋防空拦截： 阿联酋表示其防空系统正应对导弹威胁。
  • 以色列高度戒备： 以军警告随著限期届满，遭到报复性攻击的风险正急剧增加。

白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）重申，只有总统本人知道事态进展及下一步行动，并强调伊朗政权在限期前必须把握机会与美国达成协议。

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