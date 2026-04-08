伊朗局势｜特朗普「消灭文明」论惹核武揣测  万斯指有「未动用手段」 白宫急否认

美联社报道，随著美国总统特朗普设定的「最后通牒」时限迫近，外界对美军可能动用大规模杀伤性武器的揣测达到顶点。面对揣测愈演愈烈，白宫于周二（7日）正式作出回应，否认有关美国考虑对伊朗使用核武的报道，强调政府正寻求以常规军事及外交手段结束冲突。

万斯：若伊朗拒和谈 特朗朗将采「未动用工具」打击

引发核试疑云的起因，源于美国副总统万斯（JD Vance）早前向德黑兰发出的严厉警告。万斯表示，美国手中握有「迄今尚未决定使用的工具」，若伊朗拒绝改变路线，特朗普将毫不犹豫动用这些后备手段。

紧接其后，特朗普在社交媒体及公开演说中多次释出极端讯号，直指伊朗若不达成协议，「整个文明将在今晚消亡，永不复还」，并宣称美军有能力令伊朗「在一夜之间被摧毁」。这番措辞强烈的言论迅速引发国际社会及各大媒体揣测，质疑美方是否正酝酿核打击。

白宫澄清核武传闻 指外界过度解读

据土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报道，白宫发言人于7日澄清，美国目前并无计划对伊朗动用核武。发言人指出，万斯所指的「工具」并非暗示核威慑，相关报道属于过度解读。

目前，全球目光正聚焦于美国东部时间7日晚上8时（香港时间8日上午8时）。特朗普在白宫新闻发布会上强调，这场开战逾月的军事行动究竟是会全面升级、还是走向终结，完全取决于伊朗在最后期限前的回应。

德黑兰严阵以待 最后通牒时限逼近

目前距离特朗普设定的时限仅余数小时，伊朗境内已进入最高戒备状态。美军已扩大对伊朗能源及交通基础设施的打击，旨在瘫痪其战斗意志。尽管白宫否认核打击可能性，但其所指的「未动用工具」是否包括大规模网路攻击或更强力的导弹密集轰炸，仍是未知之数。