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伊朗局势｜穆杰塔巴被指昏迷在库姆治疗 外交备忘录：完全无法决策

即时国际
更新时间：22:27 2026-04-07 HKT
发布时间：22:27 2026-04-07 HKT

伊朗原最高领袖哈梅内伊在今年2月28日的以以空袭中丧生，其后由他的儿子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，但他自继任以来从未公开露面，外界甚至质疑其生死。一份根据美以情报汇整的外交备忘录如今揭露，穆杰塔巴实际上处于无意识状态，完全无法参与政权决策，目前正在伊朗圣城库姆（Qom）接受重症治疗。

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英国《泰晤士报》取得一份已跟波斯湾盟国共享的备忘录，内容明确指出：「穆杰塔巴正在库姆接受治疗，病情严重，无法介入任何政权决策。」库姆位于德黑兰以南约140公里，是伊斯兰什叶派的精神重镇与宗教之都。

穆杰塔巴在其父哈梅内伊（Ali Khamenei）身亡的同一次空袭中受伤，他的父亲、母亲、妻子哈达德-阿德尔（Zahra Haddad-Adel）及一个儿子都在这宗空袭中罹难。

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穆杰塔巴于3月初获选为最高领袖，但至今未曾公开现身，仅有官媒播出的2份声明及月6日一段疑似AI生成他走入战情室的影片流出。

哈梅内伊改葬库姆或建家族陵墓

备忘录还揭露，哈梅内伊的遗体也正准备送往库姆下葬，且当局已着手规划兴建「可容纳多座墓穴」的大型陵墓，暗示家属将可能一同下葬，可能包括穆杰塔巴本人。

伊朗官方原称哈梅内伊将葬于东北部家乡马什哈德（Mashhad），但国葬至今仍未举行，官方以「预期将有空前人潮」为由解释延迟，但此说法与什叶派传统上尽速安葬的习俗相悖，引发外界质疑。4月8日正好是哈梅内伊2月28日逝世后的第40天，按什叶派习俗代表哀悼期结束。

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面对外界质疑，伊朗官员坚称穆杰塔巴仍「掌管国政」，但反对派人士声称他仍在昏迷，甚至传出骨折或毁容等消息。美国总统特朗普表示正与伊朗其他官员谈判，明确指出并非与最高领袖交涉，引发各方关注伊斯兰革命卫队（IRGC）是否正暗中掌控国家大局。

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