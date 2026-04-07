阿提米丝2号｜打破人类距离地球最远飞行纪录 将进入月背并短暂失联

新华社报道，美国国家航空暨太空总署（NASA）表示，「阿提米丝2号」载人绕月任务于美东时间6日下午约1时57分，打破1970年「阿波罗13号」任务所创下的人类距离地球最远飞行纪录。

进入月背飞行约6小时

根据NASA数据显示，「阿波罗13号」当年最远曾飞至距离地球约248,655英里（约40万公里）。而「阿耳忒弥斯2号」预计于美东时间6日晚上7时07分，达到约252,760英里（约40.7万公里）的最远距离，较旧纪录多出约4,105英里（约6,606公里）。

「阿提米丝2号」将于美东时间下午约2时34分开始进入月背，历时约6小时。期间因月球阻挡，太空人将短暂与地球失去通讯约40分钟。

阿提米丝2号打破人类距离地球最远飞行纪录 将进入月背并短暂失联。路透社

「阿提米丝2号」于4月1日发射，采用美国新一代登月火箭「太空发射系统」及「猎户座」飞船，搭载4名太空人前往月球轨道。整个任务为期10天，包括绕月飞行及最终在加利福尼亚州圣地牙哥附近海域溅落。

NASA表示，「猎户座」飞船从发射到返回地球，预计总飞行距离约695,081英里（约111.9万公里）；在最接近月球时，飞船距离月面约4,066英里（约6,544公里）。