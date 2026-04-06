铲屎官注意｜瑞典新规要求每日至少「吸猫」2次 网民：猫不见得愿意？

猫咪一向予人独立孤僻的印象，但其实牠们很需要陪伴！以社会福利完善闻名的瑞典近日立法，要求养猫者每天至少与猫咪互动2次，确保其健康与福祉，违者恐面临罚款或监禁。

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瑞典规定当地「铲屎官」们每日与猫互动2次。 美联社

瑞典农业委员会近期根据《动物福利条例》（Animal Welfare Act）发布最新规定，要求养猫者每天至少与猫咪互动2次。当局认为，猫咪需要刺激、关注与互动，若长时间缺乏陪伴，可能导致压力、无聊、行为异常等。透过定期与猫咪互动、查看猫咪状态，有助于及早发现疾病、受伤或压力等问题。

农业委员会因此制定新规，明确要求当地「铲屎官」必须确保爱猫每天都能与人类进行至少2次社交互动，并且不能长时间独处。

部分网友不同意：「猫不见得愿意！」 路透社

该规定适用于各类型猫咪，包括室内猫、户外猫与农场猫；至于幼猫、老猫、怀孕母猫、生病或受伤的猫，或者是出现异常行为的个体，则需要更高频率的照顾与观察。

此外，饲主如果需长时间外出，例如离家数天，即使有提供水和食物也不够，必须安排其他人在这段时间内照料猫咪。

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一些其他国家的民众认为瑞典当局太严格，大批猫奴与网友发表看法。有人说：「我很愿意，但猫不见得愿意。」、「早晚吸猫有益猫奴身心健康。」「如果我的猫让我长时间独处怎么办？」、「我把发这件事传给我家猫咪看，结果牠把我封锁了。」「饲主当然有责任确保猫咪不会感到孤独，但是强迫骚扰一只不想被打扰的猫咪，绝对是错误行为」。