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阿提米丝2号｜将破阿波罗13 「航行最远距离」纪录 iPhone成太空人拍摄利器

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更新时间：17:15 2026-04-06 HKT
发布时间：17:15 2026-04-06 HKT

3名美国太空人与1名加拿大太空人搭乘「阿提米丝2号」（Artemis II）升空，展开自1972年以来人类重返月球任务的首次载人飞行。尽管本次任务并未登陆月球，仅绕月飞行，但仍有望缔造一项新纪录——「人类最远太空航行距离」，比1970年「阿波罗13号」的400,171公里多出约6400公里。

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据美联社报道，阿提米丝2号目前已接近月球，随后将进行约6小时的飞掠行程。太空人将有机会亲眼观测月球背面那些过去难以观测的区域。此前，曾执行阿波罗任务的24名太空人中，并非人人都有机会直接目睹这些景象。

此外，在月球遮蔽太阳的时刻，太空人也将观测到一次日全食，并可清楚看到闪耀的日冕结构。

太空人轮流用舷窗进行拍摄

阿提米丝2号目标不是登月，任务将沿着类似「8」字形的自由返回轨道飞行，预计其最远距离将比阿波罗13号多出约6400公里，刷新历史纪录。

在观测安排上，太空人将轮流使用舷窗进行拍摄与观测，并分组进行任务记录。飞船配备多台专业相机，每位成员也携带iPhone，用于即时、非正式的影像纪录。

阿提米丝计划飞行主管弗利林（Judd Frieling）表示：「这是一趟登月前的关键勘测任务，我们将对月球进行近距离观察，绘制初步地图，为未来更具规模的登月行动做准备。」所谓「规模化登月」，目标是在月球建立包含登陆器、探测车、无人机与居住舱的长期基地。

完成月球飞掠后，阿提米丝2号预计需约4天返回地球，并计划于4月10日溅落在圣地牙哥外海太平洋海域，结束为期9天的任务。

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阿波罗13号 最成功的失败

过去，人类最远太空航行纪录由1970年的「阿波罗13号」保持，当时指挥官洛弗尔（Jim Lovell）、太空人海斯（Fred Haise）与杰克・斯威格特（Jack Swigert）距离地球最远达400,171公里。

阿波罗13号在前往月球途中，服务舱氧气槽爆炸，任务必须中止。任务控制中心紧急调整飞行路线，采用绕月「U型轨道」，利用月球引力将太空船弹回地球，以最节省燃料的方式完成返航，这次惊险历程使阿波罗13号被誉为NASA史上「最成功的失败」。

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