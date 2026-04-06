日本京都小学生诡异失踪2周 警方出动600人搜索未果

日本京都一名11岁男学生神秘失踪2星期，当地警方出动600人大举搜索，期间曾在山区发现男生的书包，但至今仍未寻获他。资深办案人员表示，由于没有任何线索，因此调查起来相当困难。

失踪男生叫安达结希，身高约134厘米，身材偏瘦，就读南丹市园部小学，失踪前是小学5年级生，本月8日开学后将升读6年级，同学透露他个性相当活泼，知道他失踪后都很担心。

京都警方释出安达失踪当天穿著模拟图。X@mokkougenta

警方在山区发现安达失踪当天背著的书包。X@eisuke_himuro

家人接载上学 未入校园

安达是于3月26日失踪，当天由家人开车载送上学，早上8时在距离学校200米处下车，但并未入校。

校方当天早上8时30分许进行健康状况确认时，班主任就已经注意到安达没上课，但由于当天刚好是结业式，不是一般的上课日，因此直到中午11时50分许才打电话通知安达母亲，这才发现男孩失踪。

山区发现书包 监视器没拍下影像

调查人员透露，安达并未携带智能手机或其他可以追踪位置的设备。警方一共出动600人，并调取学校监视器追查其下落，但在当天所拍到的影像中都没看到安达结希，令搜索工作难以取得进展。

3月29日，在学校西北约3公里处的山区找到安达的书包，外表没有什么脏污。《读卖新闻》记者从园部小学步行前往寻获书包的地方，发现走出数百米后就没有民宅，往山区的路上周围都是田野，而且监视器数量也相当稀少。目前警方正搜集附近车辆的行车纪录器影像助查。