Magawa︱5年清理雷区如20座足球场 柬埔寨为扫雷鼠建纪念石像

柬埔寨经过连年战祸，遗留数十万地雷，每年造成许多民众伤亡。非洲巨鼠「马加瓦」（Magawa）5年间为柬国找出超过100枚地雷及其他爆炸物，累计清理的雷区达14.1万平方米，大小如20个足球场。柬埔寨近日为牠树立石雕像，以纪念「马加瓦」的贡献，是全球首座扫雷鼠雕像。

据英媒BBC报道，享年8岁的「马加瓦」，2016年起在柬埔寨服役，牠靠灵敏嗅觉，找出地雷或爆炸物的化学成份，再通知排雷员清除。由于「马加瓦」体型轻，不会引爆地雷，成为扫雷好帮手。

「马加瓦」搜索一块像网球场的区域，只需要约20分钟，效率远胜人类。在柬埔寨服役5年间，减少了许多伤亡，该国政府于是特意为这只英雄鼠，树立一个由当地石材雕造的纪念像，成为全世界第一座地雷侦测鼠雕像。

「马加瓦」由比利时的慈善排雷组织 APOPO训练。该组织训练的其他扫雷鼠，目前仍在柬埔寨服役，协助清理雷场。