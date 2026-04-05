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伊朗局势｜军方警告美以勿升级冲突　否则「整个地区将变成地狱」

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更新时间：05:15 2026-04-05 HKT
发布时间：05:15 2026-04-05 HKT

美国总统特朗普早前向伊朗发出「最后通牒」，称伊朗与美国达成协议的时间「不多了」，要求48小时内开放霍尔木兹海峡，否则「地狱将降临到他们头上」。伊朗对此作出强硬回应，指若美国与以色列进一步升级对伊朗的军事行动，整个中东地区将陷入严重冲突。

伊朗军方中央总部哈塔姆·安比亚发言人表示，若侵略行动扩大，「整个地区将会变成你们的地狱」，并形容击败伊朗的想法只是「幻想」，最终只会令对手陷入困境。

伊朗警告，若美国与以色列进一步升级对伊朗的军事行动，整个中东地区将陷入严重冲突。路透社
伊朗警告，若美国与以色列进一步升级对伊朗的军事行动，整个中东地区将陷入严重冲突。路透社

特朗普再向伊朗发出最后通牒，要求其重新开放霍尔木兹海峡，否则将面临严重后果，甚至威胁在48小时内采取进一步行动。伊朗中央军事指挥部予以强烈反驳。军方发表声明，形容特朗普的言论是「无助、紧张、失衡且愚蠢的行为」。

伊朗官方媒体塔斯尼姆通讯文章指出，特朗普正深陷「战争泥潭」，对伊朗的军事行动未能取得实质成果，亦未达成其任何既定目标，相关威胁只是空洞言辞。

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