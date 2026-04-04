整形科淫医趁麻醉性侵21女最细9岁 日本贱狼判囚25年

日本东京46岁整形外科诊所所长竹泽章一被控对麻醉中的病人伸出狼爪，包括9岁女童等4名未成年人，并向诊所女同事落药性侵，东京地方法院法官痛斥其「恶意且卑鄙的犯罪」，裁定入狱25年。

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网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。

竹泽章一被指在于2013年8月至2022年5月期间，在「Tokyo Mid Clinic」整型外科诊所犯案。日本《读卖新闻》引述东京地方法院判决书指出，竹泽章一在诊所或住处犯案，其中17名受害人是接受了麻醉正要动手术的病人，竹泽章趁她们无力反抗时上下其手，并用手机拍摄侵犯过程，包括用下体压住一名12岁女孩、对15岁少女摸胸等猥亵行为。

餐饮落药迷奸4同事

另外4名受害人是诊所护士及行政人员，竹泽章一在她们的餐饮内加入安眠药，趁对方熟睡时动手。其中一名受害人多次遭其性伺多次，法院认定竹泽章一总计犯下31项罪行。

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网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。

日本警方是在调查疑犯其他案件时，在没收的电脑中发现超过20段性侵不同女性的影片，揭发其恶行。主审法官青木美佳表示，竹泽章一利用医生的身分，做出如此卑劣的行为，为了满足自己的性欲完全不顾受害人处境，在检方求刑27年的情况下，判刑25年。

竹泽章一承认犯行，但认为法官量刑过高，目前已向东京高等法院提出上诉。