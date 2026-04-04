Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

整形科淫医趁麻醉性侵21女最细9岁 日本贱狼判囚25年

即时国际
更新时间：15:04 2026-04-04 HKT
发布时间：15:04 2026-04-04 HKT

日本东京46岁整形外科诊所所长竹泽章一被控对麻醉中的病人伸出狼爪，包括9岁女童等4名未成年人，并向诊所女同事落药性侵，东京地方法院法官痛斥其「恶意且卑鄙的犯罪」，裁定入狱25年。

相关新闻：法国淫医25年性侵近300病童 法官判囚20年

网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。
网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。

竹泽章一被指在于2013年8月至2022年5月期间，在「Tokyo Mid Clinic」整型外科诊所犯案。日本《读卖新闻》引述东京地方法院判决书指出，竹泽章一在诊所或住处犯案，其中17名受害人是接受了麻醉正要动手术的病人，竹泽章趁她们无力反抗时上下其手，并用手机拍摄侵犯过程，包括用下体压住一名12岁女孩、对15岁少女摸胸等猥亵行为。

餐饮落药迷奸4同事

另外4名受害人是诊所护士及行政人员，竹泽章一在她们的餐饮内加入安眠药，趁对方熟睡时动手。其中一名受害人多次遭其性伺多次，法院认定竹泽章一总计犯下31项罪行。

相关新闻：法国麻醉科医生为「炫技」救人毒害30病患 酿12死被判囚终身

网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。
网传东京整形科医生竹泽章一社媒帐号。

日本警方是在调查疑犯其他案件时，在没收的电脑中发现超过20段性侵不同女性的影片，揭发其恶行。主审法官青木美佳表示，竹泽章一利用医生的身分，做出如此卑劣的行为，为了满足自己的性欲完全不顾受害人处境，在检方求刑27年的情况下，判刑25年。

竹泽章一承认犯行，但认为法官量刑过高，目前已向东京高等法院提出上诉。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前