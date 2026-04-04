特朗普左边的是甚么旗？ 一文看清美国不同政治旗帜

美国总统特朗普周四（2日）就伊朗战事发表全国讲话，其右边摆放了美国国旗，左边的旗帜有点眼熟，却很多人都不知此物为何？而且当中鹰头的朝向，大有玄机同寓意。此外，原来美国还有副总统旗和州长旗，民主共和两党的旗帜也有来头。

这面旗帜叫美国总统旗（Presidential Flag），它绝非普通装饰，而是美国行政权力的视觉化身，是总统个人权力的标志，只跟随总统本人，其他人不可使用，且永不降半旗。

使用场景

总统旗只会在美国总统本人在场时悬挂，比如总统发表全国讲话、出席白宫活动、乘坐专机/专车时，是总统身份与行政权力的象征，不会单独悬挂。

历史演变

美国总统旗的正式确立并不是一蹴而就的，早期并没统一标准，直至1945年总统杜鲁门签署行政令，确立了核心原型，并于1960年由总统艾森豪威尔确立最终版本，也就是大家现在看到的样子。



设计细节与寓意

总统旗帜底色为深蓝色，核心元素包含中心白头鹰，其右爪为橄榄枝，象征和平；左爪为箭，象征战争。

鹰头固定朝向橄榄枝，这是1945年确立的礼仪规范，寓意首选和平。

胸前盾牌的红白竖条代表原13个殖民地，蓝顶代表联邦。

鹰头顶的13颗星代表最初的13个州。鹰嘴叼著的卷轴上书有拉丁文「E Pluribus Unum」，意为「合众为一」。

外围有一圈50颗白色五角星，代表当前的50个州。

使用礼仪

这面旗的悬挂和使用有非常严格的规定，它是总统权威的「活符号」：



1. 象征在场：总统旗的唯一功能是标示总统此刻在场。只要总统出现在公开场合，无论室内（如白宫讲话）还是室外，他的身旁必须悬挂这面旗。

2. 不降半旗：这是一条铁律。因为国旗是为「国家」哀悼，而总统旗代表「现任总统」，美国历史上永远有一位现任总统在任，所以总统旗绝对不会降半旗。

3. 悬挂位次：

- 室内：通常位于总统的左手边（观众视角的右侧），且高度要高于美国国旗。

- 车队/专机：这是总统座驾（The Beast）和空军一号上的标准旗帜，用于标示这是总统座驾。

4. 与国旗的区别：

-美国国旗：代表国家与人民，任何人都可以悬挂。

-总统旗：代表总统权力，仅在总统执行公务时由官方使用。

美国其他政治旗帜

副总统旗

-与总统旗（蓝底白鹰）颜色相反，区分地位

州长旗

全美仅16州设有专属州长旗，如加州、纽约州、德州等

1. 阿拉巴马州州长旗

特征：与州旗相同的白底红色圣安德鲁十字，上方有州徽 ，盾牌分为四个部分，代表曾统治过阿拉巴马地区的四个政权；底部的棉花是阿拉巴马州最重要的经济作物之一，也是该州的象征。

阿拉巴马州州长旗。 Wiki

2. 纽约州州长旗

特征：深蓝色底，中央为加州州徽，以州旗为基础在四角各添加一颗五角星，以代表州长作为纽约州军事和海军部队总司令的职位。

纽约州州长旗。 Wiki

3. 麻省州长旗

特征：燕尾形（三角形），白色底配上州徽，蓝色盾牌上有一个手持弓箭的印第安人，是该地区的原住民。盾牌上方有一只手臂挥舞着阔剑，象征州格言的后半部分，包围着盾的彩带则写上州格言：「我们用武力寻求和平，但只有在自由下的和平。」

麻省州长旗。 Wiki

4. 俄亥俄州州长旗

特征：中央为俄亥俄州徽，背景为17颗白星，中间13颗代表美国最初的13个殖民地，加上另外4颗，共17颗代表第17个加入联邦的州。

俄亥俄州州长旗。 Wiki

两大政党旗

-民主党旗（Democratic Party）

蓝色底，中央为蓝色驴头，常配三颗或五颗星。

-共和党旗（Republican Party）

蓝色底，中央为红色大象头，象身常有三颗星（代表三权分立）。

民主党、共和党旗背后故事

美国民主、共和两党象征为什么分别为驴与大象，其实有一段故事。



两党象征均出自美国著名漫画家托马斯·纳斯特（Thomas Nast）的政治漫画，最初都带有讽刺意味，后来逐渐成为官方认可的党徽，意外造就了美国政治的经典符号。

1870年代纳斯特以驴讽刺民主党盲目蛮干、固执倔强。后来被民主党寓意为：草根、亲民、灵活、顽强、不服输。

在纳斯特漫画中，用大象代表被舆论吓得慌乱的共和党选民。但共和党人认为大象稳重强大、尊严庄重，符合共和党自我定位，寓意强势、稳健、保守、有力量、重秩序，因此沿用至今。