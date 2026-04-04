阿富汗东部发生5.9级地震　首都房屋倒塌酿8死1伤

阿富汗东部兴都库什地区（Hindu Kush）发生强烈地震。据阿富汗国家灾害管理局证实，受震波影响，首都喀布尔（Kabul）一栋房屋发生坍塌，不幸造成8人死亡、1人受伤，伤者为一名儿童。

震源深达177公里 邻国印度巴基斯坦同感震动

根据德国地球科学研究中心（GFZ）观测，是次地震震级为5.9级，震源深度达177公里。由于震力强劲，除阿富汗全境有震感外，连邻国巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）及印度首都新德里（New Delhi）的目击者均表示感受到强烈晃动。

网上影片可见，大批民众在夜间，于灾场合力挖掘，希望寻获生还者。

网上影片可见，大批民众在夜间，于灾场合力挖掘，希望寻获生还者。X@sirajnoorani

网上影片可见，大批民众在夜间，于灾场合力挖掘，希望寻获生还者。X@sirajnoorani

地形崎岖灾害频发 阿富汗年均560人死于地震

阿富汗地质构造复杂，横贯东西的兴都库什山脉将国土划分为北部平原、中部山区及南部高原。这种崎岖不平的地形令该国极易受到各类自然灾害侵袭。在众多灾害中，地震对当地的威胁最为致命，据统计，阿富汗平均每年约有560人死于地震灾害。