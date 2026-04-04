「阿提米丝2号」载人绕月升空　机客万呎高空惊喜捕捉「上帝视角」

美国太空总署（NASA）「阿提米丝2号」（Artemis II）任务于当地时间周三（4月1日）傍晚成功升空，展开为期10天的绕月飞行，挑战人类时隔超过半世纪后再度重返月球轨道。有趣的是，有幸运乘客在搭乘民航机途中，恰巧目睹太空船破云而出的震撼瞬间，相关片段在网络疯传，吸引逾200万人次浏览。

客机乘客意外捕捉升空瞬间 机长传特意改航道「送礼」

载有4名太空人的「阿提米丝2号」于周三傍晚6时35分由佛罗里达州甘迺迪太空中心，经「太空发射系统」（SLS）火箭推送升空。这是自1972年12月「阿波罗17号」以来，人类首次踏上飞越近地轨道的征途。

据英媒《bbc》和《衞报》等报道，随着太空船升空，网上随即流传多段「上帝视角」影片。有网友分享指，当时所搭乘的航班正飞经佛州附近，竟幸运地从机舱窗口拍到「阿提米丝2号」喷出火焰、直冲云霄的奇景。画面中，太空船仿佛近在咫尺，与平时NASA的地面直播相比，观感更为震撼，令网民惊叹「比直播还棒」。

面对网民质疑「空域为何没关闭」及「会否相撞」，有专业人士解释，民航机航线其实位于管制空域之外，双方距离至少20至30公里，只是镜头放大效果令画面显得极近。更有乘客分享称，当时机长特意调整航线并向乘客广播，确保机上每位乘客都能亲眼见证这场人类壮举。

特朗普政府取消多元化标签 专注月表基建开发

值得关注的是，随著特朗普重返白宫，NASA 的发展方向亦出现微调。据英媒报道，NASA 网站已撤下过往关于任务成员「多元化」（DEI）的相关宣传字眼，以符合白宫最新的行政命令。此外，NASA 目前将战略重心转向建设月球表面基础设施，原定的「月球门户」（Lunar Gateway）空间站计划则暂被搁置。

目前「阿提米丝2号」已顺利进入预定轨道，预计在完成绕月飞行后，于10天后降落太平洋。