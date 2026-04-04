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伊朗局势｜伊朗炮火阻救援、悬红$47万活捉机师 美战机遭击落触发惊心动魄拯救战　

即时国际
更新时间：02:25 2026-04-04 HKT
发布时间：02:25 2026-04-04 HKT

伊朗军方周五日（3日）宣称于境内击落一架美军战机，并有传飞行员弹射生还，触发双方在波斯湾腹地展开一场惊心动魄的「抢人大战」。美军随即出动多架特种直升机深入敌阵营救，惟遭到德黑兰猛烈防空炮火驱离；伊朗国营电视台更公开发布悬红，呼吁民众活捉美军飞行员。若事件属实，将是自两国爆发冲突以来，首架被击落的美军有人驾驶战机。

美军特种部队深入敌阵搜救　伊军防空炮火猛烈驱离

据伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）及多间外媒报道，美军一架战机今日在伊朗中部空域坠毁。美方随即启动战时搜救程序，派遣包括黑鹰（Black Hawk）搜救直升机及C-130 运输机低飞进入伊朗领空，试图在敌军赶抵前救回飞行员。据报，C-130 运输机在搜救行动中投放照明弹，以躲避伊军热寻飞弹的拦截。

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现场消息指，美军搜救队在接近目标区域时，遭到伊朗革命卫队（IRGC）防空部队的密集炮火阻击，空中营救行动被迫中止。虽然美方目前尚未正式回应战机遭击落的消息，但美媒指出，这是美伊冲突开火以来，美军首次在伊朗本土上空遭受如此重大的战力损失。

国营电视台主播发布悬红　呼吁民众「活捉敌人」

与此同时，关于飞行员的下落众说纷纭。伊朗官方媒体引述消息指，飞行员在战机坠毁前成功弹射，并降落在伊朗境内。一度有传言指该名飞行员已被捕获，但其后伊朗国营电视台地方频道播出一段异常声明，主播神情严肃地宣布：「若你活捉敌人机师并交予警方，将获得政府重赏。」

这项针对美军人员的「全民悬红」，反映出伊朗军方尚未能完全掌控飞行员的位置，正试图利用当地民兵或居民进行地毯式搜捕。

战机残骸惊现社交平台　型号疑为F-15E非隐形机

伊朗军方在事件初期曾宣称击落的是美军最先进的 F-35 隐形战机，并发布多张据称是战机残骸的照片以振军心。然而，多位国际军事专家在比对残骸细节、垂直尾翼结构及引擎喷嘴特征后指出，失事机型极大机会是波音公司生产的 F-15E「打击鹰」（Strike Eagle）多用途战斗轰炸机，而非隐形型号。

截至香港时间周六凌晨零时左右，美联社引述美方消息报道，被击落战机中的两名飞行员，其中一人已获救，另一人仍在搜救中。

 

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