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伊朗局势｜特朗普儿子吃战争红利 投资无人机公司抢波斯湾盟国大单

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更新时间：00:02 2026-04-04 HKT
发布时间：00:02 2026-04-04 HKT

美国、以色列对伊朗的战争打了超过1个月，双方僵持不下，伊朗反击目标不仅限于美方，波斯湾盟国也被波及。激战之际，特朗普两个儿子支持的无人机制造商，正试图争取波斯湾盟国的订单。

美联社3日报道，位于佛州的保华斯（Powerus）公司上个月宣布，与特朗普的次子埃里克及长子小特朗普达成合作协议。其销售行动可能从特朗普发动的战争中获利，但保华斯否认存在任何利益冲突。

保华斯共同创办人维利科维奇（Brett Velicovich）说，该公司正在好几个波斯湾国家进行无人机展示等销售推广，好让对方看看，防御性无人机拦截机能如何帮它们抵御伊朗攻击。

「目前我们的团队正在中东各地为拦截系统进行许多展示，」他并强调，「我们拥有很不可思议的技术，能拯救生命。」不过，他拒绝透露这些国家的名称，或提供更多细节。

特朗普的儿子与保华斯的协议或许能让他们获得可观的股权，他们的父亲、总统特朗普身为三军总司令，2月28日与以色列联手攻打伊朗，而这正是这些波斯湾国家现在需要保护的原因。

曾任小布殊政府时期白宫政风首席律师的潘特（Richard Painter）说：「这些国家承受庞大压力，不得不向总统的儿子买东西，好让总统按照他们的意愿行事。这将是史上第一个透过战争——一场未经国会同意的战争——而从中牟取暴利的总统家族。」

这项最新的特朗普事业瞄准五角大厦拨出的11亿美元（约86.2亿港元），用以建立美国武装无人机制造基地，以填补特朗普政府禁止从中国进口这类产品所留下的空白。

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