伊朗局势｜美军首证实战机遭伊军击落 大规模救援行动暂寻回一机师、一失联

美伊冲突发生一个月以来，美军首度确认有战机于伊朗敌阵领空坠毁。一名美国官员向路透社证实，美军一架战机于周五（3日）在伊朗南部被击落，目前美方正采取紧急搜救行动（CSAR），全力营救机上两名飞行员。据美联社报道，其中一名机师已获救，另一人仍搜寻中。

战机疑为F-15E「打击鹰」 伊朗发布残骸照

伊朗革命卫队最初声称击落的是美军「F-35」，但据《华盛顿邮报》及《卫报》报道，涉事战机相信是隶属美国空军第494中队的F-15E「打击鹰」（Strike Eagle）。伊朗官方媒体随即发布了多张据称是战机残骸的照片，画面显示有垂尾部分及零散部件。

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伊朗革命卫队相关的社交帐号更上传一张在沙漠中的弹射座椅照片，专家初步研判型号与F-15E配备的 ACES II 弹射系统吻合，暗示至少有一名飞行员可能已成功弹射生还。

搜救直升机现身伊朗领空 德黑兰悬赏捉拿飞行员

目前美军已启动代号为「史诗愤怒行动」（Operation Epic Fury）的战时应急机制。有流出的片段显示，美军 C-130 运输机及 HH-60 铺路鹰（Pavehawk）搜救直升机正在伊朗境内低飞。

针对美军的搜救行动，伊朗方面反应强硬，包括：

-官方悬赏： 伊朗国家电视台宣读声明，呼吁当地民众协助搜捕「敌军飞行员」，并承诺将给予重赏；

-部队截击： 伊朗官媒塔斯尼姆通讯社（Tasnim）指，伊朗军方已出动直升机拦截美军搜救队，双方一度交火，美军直升机被迫暂时撤退。

是次战机坠毁事件对美国总统特朗普构成重大政治压力。他在本周的全国讲话中曾坚称对伊行动「接近完成」，但此次首度证实有人驾驶战机在伊朗境内被击落，令外界质疑撤军时间表是否过于乐观。

截至目前，五角大楼及美国中央司令部（CENTCOM）尚未对此发表正式官方声明，仅由官员以匿名方式确认搜救进行中。目前美方正与时间赛跑，力争在伊朗守军之前寻获生还队员。

伊朗革命卫队早前亦曾声称击落一架美军「F-35」，但当时美军矢口否认有战机被击落。