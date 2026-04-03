伊朗局势｜革命卫队声称击落第2架美军「F-35」 专家分析残骸照只是F-15

美国、以色列在中东联手交战伊朗迄今（3日）34天，中东多地空袭持续。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）今宣称在国境中部上空击落第2架美军F-35战机，还附上战机残骸影像，社交平台网友热议。有开源情报帐号指出，残骸应是F-15E而非F-35的结论。美国媒体找到澳洲空军退役军官检视，专家从几个特征，认出伊朗媒体公布的是F-15的残骸，还明确指出这架军机隶属美军哪个编队。

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半岛电视台较早前报导，IRGC透过旗下的法斯通讯社，发布击落第2架美军F-35的消息，并称战机「彻底坠毁」，无法获得任何与飞行员有关的讯息。伊朗梅尔通讯社则称，战机坠毁时「剧烈爆炸」，飞行员不太可能弹射逃生成功。美军中央司令部无任何说明。



有线电视新闻网（CNN）指出，法斯通讯社只发布的照片仅有飞机残骸，最大的一块残骸与人同高。照片之一是残骸尾翼，可辨认出「美国驻欧空军」标志的一部分，这是美军F-15尾翼特征之一，尾翼顶端还有红白相间条纹。另一片残骸有「注意：仅可用非磁性紧固件」（"CAUTION USE ONLY NON-MAGNETIC FASTENERS"）字样，也与F-15由两架发动机之一延伸至机尾与水平尾翼交会部位的零件特征吻合。

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专家精确说出F-15所属部队

澳洲皇家空军退役军官、格里菲斯亚洲研究所（GAI）研究员莱顿（Peter Layton）接受CNN采访分析：「从机身结构观察，这无疑是F-15战斗机。从尾翼条纹标志来看，这架战机隶属于驻扎英国拉肯希斯皇家空军基地（RAF Lakenheath）的第48战斗机联队。」

F-35是美军第5代战斗机，在今次美以对伊朗战争中，上一次美军F-35传出遭伊朗击中是3月19日，但IRGC当时并未公布残骸图片佐证。美军中央司令部说明，一架第五代匿踪战斗机在伊朗上空执行作战任务时出了状况，战机平安降落且飞行员平安。中央司令部当时不仅否认IRGC击落战机的说法，并强调美军已清点所有战机，IRGC至少发布6次类似假讯息。