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哈里告《每日邮报》侵犯私隐 与记者调情对话庭上曝光「度过坏坏的周末」

即时国际
更新时间：21:26 2026-04-03 HKT
发布时间：21:26 2026-04-03 HKT

英国哈里王子（Prince Harry）与多位名人控告《每日邮报》出版商「联合报业集团」（Associated  Newspapers Limited，简称ANL）非法搜集个人私隐，案件持续在英国高等法院审理。最新证据显示，哈里曾透过facebook私讯前《星期日邮报》女记者格里菲斯（Charlotte Griffiths），两人对话出现「甜心」「亲亲」「看电影抱在一起」等露骨内容，疑似关系不单纯。

根据3月31日提出的讯息纪录，格里菲斯作证，表示哈里与她在2011至2012年间透过facebook密切互动。她说当年是哈里主动向她发送好友邀请，还提供私人手机号码，双方就此搭上线。

格里菲斯。 X / Charlotte Griffiths
格里菲斯。 X / Charlotte Griffiths

她在讯息中以「顽皮先生」「H炸弹」称呼哈里，还回忆两人曾一起「度过坏坏的周末」，写道：「我们难道不能每个周末都到乡下坏坏吗？」还多次以「亲亲」、吻吻吻（Xxx）作结，用词相当暧昧。

「周末坏坏」大量打情骂俏

哈里被指曾使用「Mr Mischief」帐号与对方联系，当年他回复讯息时，语气同样亲密，称呼格里菲斯是「甜心」「Griff」，写下：「好想念我们看电影依偎在一起的时光」。还说：「真希望我当时也在那里⋯⋯尤其是现在妳也在那里！妳到底有没有在工作啊？！」像是在打情骂俏。

对话中也提到派对、夜生活，像是连续多日喝酒「到第3天还在宿醉」，以及滑雪、雪地马球等上流社交活动。显示双方私交远超一般王室成员与记者关系。

哈里为《每日邮报》侵犯私隐案到法庭应讯。 路透社
哈里为《每日邮报》侵犯私隐案到法庭应讯。 路透社

另外，根据《每日电讯报》报导，通联纪录显示，哈里和女记者曾在凌晨2时50分通话，隔天早上仍有3则简讯往来，互动时间点引发关注。

格里菲斯另在证词中指出，2012年6月，她曾与哈里及友人、电影制片人亚瑟兰登（Arthur Landon）在伦敦公寓参加深夜派对，当晚由哈里主导聚会，由于音乐太大声，需透过电话和简讯协调。当晚适逢已故英国女王伊利沙伯二世官方生日阅兵仪式（Trooping the Colour）前夕，哈里玩乐整晚后，隔天仍需出席公开活动。

哈里为《每日邮报》侵犯私隐案应讯后离开法庭。 路透社
哈里为《每日邮报》侵犯私隐案应讯后离开法庭。 路透社

ANL律师在庭上质疑哈里早就知道对方身分，并指双方互动频繁，显然不只是短暂接触。律师引用这些简讯，辩称曝光的王子资讯，可能是来自他自己的社交圈，而非非法监视。

律师：社交令私隐外露而非监视

哈里在今年1月出庭时强调，自己只在一次朋友的周末活动中见过格里菲斯，他当时以为格里菲斯是他的朋友，并声称在发现她是记者后便断绝了联系。他并否认使用「Mr Mischief」帐号，称不记得相关细节。

此案由哈里与英国歌手Elton John等7名公众人物共同提起，指控ANL长年涉及电话骇客、非法监听和搜证等行为。审理历时11周，目前已进入裁决阶段，法官尼克林（Matthew Nicklin）表示，仍需时间作出判决。

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