阿提米丝2号｜升空首天即遇 Outlook 当机、马桶故障等「地球困境」

美国太空总署（NASA）的「阿提米丝二号」（Artemis II）月球任务发生技术故障插曲，太空人在猎户座（Orion）太空船上遭遇常见的电脑问题，因Microsoft Outlook软体故障，不得不向地面任务控制中心求救，引发「地球共鸣」。

「两个Outlook，都不能用」

事件发生在任务直播期间，指挥官怀斯曼（Reid Wiseman）向休斯敦的任务控制中心报告：「我看到我有两个 Microsoft Outlook，但如果你想远端连接，两个都无法运作。」这段对话被网友剪辑并在社交媒体传播，引来不少科技用户的共鸣与调侃，有网友讽刺说：「我很抱歉我们把这些人送上月球，而他们在使用 Outlook？」

在接到求助后，休斯敦方面同意远端连线进入太空船的电脑进行检修。大约一小时后，问题获得解决，控制中心回报太空人：「对于 Outlook，我们能够将其打开。它会显示『离线』，这是预期的。」尽管软体恢复运作，但仍处于离线状态，显示出即便是太空任务，也难逃办公软体的「怪癖」。

商用软体与关键系统分离

外界对于NASA在太空任务中使用Outlook等商用软体感到惊讶，担心其稳定性。对此，报道引述NASA的解释，这些「商用现成品」（COTS）软体仅用于辅助性质的非关键任务，例如让太空人以熟悉的方式检查日程、处理个人通讯等。

至于太空船的主要飞行系统、生命维持等核心功能，均在专门设计的抗辐射硬体和经过严格测试维护的专有软体上运行，与太空人日常使用的电脑系统完全分离，确保了任务的绝对安全。

太空厕所风扇也曾故障

除了软体问题，直播中也揭露了另一项硬体故障。任务开始约2小时后，太空厕所的一个尿液抽取风扇因堵塞而卡住，导致故障灯闪烁。该风扇的功能是在微重力环境下将尿液吸入收集容器。所幸其中一位太空人很快便成功排除了堵塞，让风扇恢复运转，解决了这个可能造成大麻烦的「小问题」。