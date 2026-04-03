194岁龟瑞误传死讯 假兽医发讣文骗加密货币 多家媒体中招

全球最长寿的陆龟、约194岁的乔纳森（Jonathan）惊传死讯，曾被多家国际媒体报道。不过事后证实，乔纳森仍然健在，相关虚假消息来自一个冒充兽医的假帐号，实际上是为了诱导民众进行加密货币捐款的诈骗手法。

据英国《卫报》报道，该假帐号在社交平台X上，冒用乔纳森兽医霍林斯（Joe Hollins）发文，声称这只长寿陆龟已「安详离世」，并附上悼念文字。由于霍林斯过去确实曾负责照料乔纳森，这则假消息迅速获得信任，包括英国广播公司（BBC）、《每日邮报》（Daily Mail）及《今日美国报》（USA Today）等媒体，一度引用相关内容发布报道。

乔纳森在英属圣赫勒拿岛草地上悠闲生活。维基网站

乔纳森是全球最长寿的陆龟。维基网站

乔纳森约194岁。约194岁。X@RS_Paris

BBC、《今日美国报》等误报死讯

不过经查证发现，该帐号实际来源位于巴西，并非真正的霍林斯本人。霍林斯表示，他并未使用X平台，并强调乔纳森仍然活著，且相关贴文同时带有加密货币募款连结，属于诈骗行为。

报道指出，乔纳森目前仍生活在南大西洋圣赫勒拿岛的总督官邸草地上。当地官员在消息传出后，甚至亲自前往查看，确认牠正在树下休息，状况正常。

乔纳森是塞舌尔象龟（Seychelles giant tortoise），确切出生年份已不可考。但历史照片显示，牠在1882年被带到圣赫勒拿岛时已完全成年，专家据此推断，牠当时至少已有50岁，意味著牠的生命横跨了至少8位英国君主的统治时期。

全球已知最长寿陆地动物

1947年，牠甚至与到访的乔治六世及当时的伊利沙伯公主（后来的英女皇）相见。乔纳森至今已成为当地象征之一，尽管牠已因白内障失明、嗅觉退化，但仍维持正常进食与活动能力。

2024年，牠获颁健力士世界纪录证书，正式认证其为「全球已知最长寿的陆地动物」。

今次误报事件也再次引发对社交平台假消息与诈骗内容的关注。BBC News已在事后发布更正声明，承认因误信伪造的社交媒体帐号而误报乔纳森的死讯。