北韩休闲文化 | 金正恩携女视察住宅区设施 访宠物店与猫狗互动

北韩官方朝中社周五（3日）报道，国务委员会委员长金正恩近日携女儿金主爱和夫人李雪主一同视察即将开业的平壤和盛地区第4期住宅区服务设施，凸显金正恩和金主爱和谐亲密的父女关系。从图片中可见，父女在宠物店分别抱著宠物，并在乐器店听取演奏、面带笑容。分析认为，金正恩今次视察旨在展示北韩经济已发展到能够支撑文化和休闲消费。

金正恩视察的服务设施包括汽车零部件销售及维修服务点、宠物店、乐器店、理发美容店等。这批设施规模宏大且外观华丽，宠物店配备宠物沐浴和美容设施；乐器店陈列吉他、小提琴、大提琴等弦乐器，小号等管乐器以及钢琴等；理发美容店设有近20个座位。

相关新闻：

平壤惊现豪华狗肉餐厅 由金正恩亲自选址及设计 南韩明年起禁售狗肉

父女一起看猫，并抚摸猫咪。法新社

金主爱抚摸猫咪，金正恩坐在她身后。法新社

金正恩和金主爱展现和谐亲密的父女关系。法新社

金正恩一行又参观理发美容店。法新社

金正恩：饲养宠物家庭增加

在参观宠物店时，金正恩说：「如今首都（平壤）及当地饲养宠物的家庭数量正在增加，我看到一家新店铺，专门贩售宠物和各种配件，并提供专业服务。」

国营媒体发布的画面显示，父女一起看猫，并抚摸猫咪，金正恩坐在她身后。另一张照片中，金正恩抱著一只白色小狗。

金正恩和女儿也参观一家乐器店，国营媒体的画面显示他们两人正看著吉他和色士风。

打造休闲文化

金正恩表示，妥善管理和运营休闲设施将「成为社会主义文明发展的宝贵基础」。他呼吁「以充分符合审美品味为原则，持续提升服务品质」，并「创造新的朝鲜服务文化」。

据报金正恩指示上述设施在太阳节（已故最高领导人金日成生日，每年4月15日）之际开业。据此推测，正式开业时间或为15日。