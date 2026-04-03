活士被捕 | 车祸后联络特朗普？活士上铐前称与总统通话 密录器画面曝光

美国警方周四（2日）公开的随身摄影机画面显示，前高球「一哥」老虎活士（Tiger Woods）上周五在佛州发生车祸后告诉警方，他正在与「总统」通电话，并对遭逮捕及被锁上手铐时感到相当惊讶。警方公布的画面没有明确说明活士所指的「总统」是谁，据称2人通话内容未被录下，但画面中可听到活士在挂电话时说「非常感谢」。

收线时称「非常感谢」

暂时未悉活士当时是否正与美国总统特朗普通电话，特朗普曾于2019年向活士颁发总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom），并在上周五车祸当天形容活士是他「非常亲近的朋友」，又说对消息感到难过。特朗普3月31日接受《纽约邮报》访问时表示，他在活士遭逮捕后，曾与他通过电话。而活士正在与特朗普长子唐纳德的前妻瓦妮莎（Vanessa）拍拖，但车祸当天，瓦妮莎不在车上。

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马丁县警长办公室周四公布事发第一时间画面。画面颢示，有关当局调查车祸现场时，一名警官跟活士说：「请你先留在这里跟我们一起。」活士回答：「好，我刚刚在跟总统通话。」接著，他一边挥著手机，一边走回警察身边。

自称服止痛药 被戴上手铐

根据画面，现年50岁、坐拥15座大赛冠军的活士接受酒精测试，之后被戴上手铐。

一名警员跟活士说：「目前，我确实认为你的正常判断能力受损。你受到不明物质影响，所以现在依受酒驾或药物影响下驾驶（DUI）罪名将你逮捕。」

巡逻车上昏昏欲睡

活士语带惊讶地问道：「我被逮捕了吗？」接著，他的双手被铐上。巡逻车后座画面则显示，他在约15分钟车程中不断打嗝、打哈欠，并多次似乎昏昏欲睡。

活士被捕时，警方在他身上发现2粒鸦片类止痛药氢可酮（hydrocodone）。活士告诉警员，他当天没有喝酒，只是服用「几颗」处方药，并表示自己动过7次背部手术，右腿也接受过20多次手术。

声称撞车前低头看手机

根据随身摄影机画面，他跟有关当局说，他撞到前方减速车辆的拖车时，他正在低头看手机。他说：「我低头看一下我的手机，结果突然发出砰的一声。」

活士对DUI指控表示不认罪。此外，他也遭控拒绝接受尿液检测。他原本希望参加下周的美国名人赛（U.S.Masters），但他其后表示，打算暂离高尔夫球坛。他已获法官批准离开美国接受治疗。