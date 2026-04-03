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伊朗局势 | 最新情报评估：美军猛轰5周 伊朗仍保过半打击战力

即时国际
更新时间：11:09 2026-04-03 HKT
发布时间：11:09 2026-04-03 HKT

根据美国最新情报评估，尽管美国与以色列过去5周持续对伊朗军事目标发动密集空袭，伊朗仍保有相当程度的导弹与无人机战力，目前约有一半的伊朗导弹发射器仍然完好，另有数千架单向攻击无人机仍在其军火库中，约占整体无人机战力的50%，显示伊朗军事能力尚未被彻底削弱。

地下隧道可隐蔽发射器

美国有线新闻网（CNN）引述3名熟悉情报内容的消息人士报道，除了保留过半打击战力，伊朗沿岸防御巡航导弹也有相当比例保持完整，成为其持续威胁霍尔木兹海峡航运的重要手段。

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美国情报评估，目前约有一半的伊朗导弹发射器仍然完好。法新社
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伊朗周四发射导弹，空袭以色列佩塔提克瓦住宅区，造成严重破坏。法新社
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伊朗空袭特拉维夫，破坏汽车。路透社
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情报指出，伊朗长期建立的地下隧道与洞穴网络，使其能够将发射器隐蔽并在发射后迅速转移，显著增加追踪与摧毁难度。消息人士形容，这种「发射即移动」的战术，类似美军在也门对抗胡塞武装时所面临的挑战。

仍拥大量导弹库存

此外，伊朗仍拥有大量导弹库存，即使部分发射器受损，其整体打击能力仍具规模。情报也显示，部分发射器虽被空袭掩埋，但未被完全摧毁，未来仍可能重新投入使用。

在海上战力方面，尽管伊朗正规海军多数已被摧毁，但隶属伊斯兰革命卫队的海上力量仍保有约一半能力，并拥有数百甚至上千艘小型船只与无人水面载具，持续具备干扰航运的能力。

美国中央司令部表示，截至目前已打击超过1.23万个伊朗境内目标，并摧毁或损坏逾155艘船只。

展现攻击航运能力

然而，分析人士指出，美军行动主要集中于可直接威胁区域盟友的武器系统，对沿岸防御与地下设施的打击相对有限，亦使部分关键能力得以保留。

同时，美国在重启霍尔木兹海峡航运方面仍面临挑战，甚至私下承认无法保证在战争结束前恢复通行。专家指出，伊朗近期仍展现出攻击航运的能力，显示其战略威慑尚未被完全瓦解。

尽管美国政府强调，伊朗的导弹与无人机攻击已大幅下降，军事目标达成进度超前，但情报评估显示，伊朗仍具备在区域内造成重大破坏的能力，战局发展仍充满不确定性。

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