中东战争 | 美逾百国际法专家发公开信 指美军空袭伊朗或构成战争罪

美国100多名国际法专家联署发表公开信，指美国伊朗的空袭行动可能构成战争罪行。

签署这封公开信的国际法专家，包括来自哈佛、耶鲁、史丹福以及加州大学等大学的学者。公开信于周四（2日）发出，内容指出美军的行为以及美国高级官员的相关言论，引发对违反国际人权法和国际人道法的严重关切，其中包括潜在的战争罪行。

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美军轰炸伊朗，被指或构成战争罪行。美联社

德黑兰遭到空袭，造成汽车被炸毁。美联社

国际法专家指特朗普在战争期间的言论，引发对违反国际人权法和国际人道法的严重关切。美联社

国防部长赫格塞思指出，美国作战不会受「愚蠢的交战规则」束缚。美联社

特朗普：打伊朗或只是找乐趣

这封信特别提到特朗普3月中旬的一番言论。当时他说，美国打击伊朗可能「只是为了寻找乐趣」。信中也引用了国防部长赫格塞思3月初的言论，即美国作战不会受「愚蠢的交战规则」束缚。这封信在政策期刊《Just Security》网站上发表。

专家表示，他们「对袭击学校、医疗设施和家庭的空袭深感关切」，并指出伊朗战争第一天就发生了对学校的空袭。

袭伊朗女校酿175死

美军3月表示，将调查2月28日对伊朗一所女子学校的毁灭性空袭。伊朗红新月会说，该次空袭中造成约175人死亡。

一个穆斯林倡议团体警告，特朗普在战争期间的言论，包括他威胁要把伊朗「打回石器时代」，是「丧失人性」的说法。

德黑兰指出，美以联军对伊朗的空袭以及以色列在黎巴嫩的攻击，已造成数千人死亡，数百万人流离失所。

