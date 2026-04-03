霍尔木兹海峡危机 | 波斯湾国家吁联合国授权动武 中俄法强烈反对

在英国主导下，约40个国家召开视讯会议，磋商霍尔木兹海峡危机，会议于周四（2日）结束，与会者要求「立即且无条件」重新开放这条关键航道，但并未取得突破。波斯湾合作委事会呼吁联合国安理会授权使用武力，以保护霍尔木兹海峡。但握有否决权的中国、俄罗斯、及法国皆强烈反对。伊朗外长阿拉格齐则强调，霍尔木兹海峡的不安全局势是美国和以色列造成的。阿拉格齐重申，来自未参与对伊朗军事侵略国家的船只可以通行霍尔木兹海峡。

英召集40国磋商 要求立即无条件重开海霍峡

巴林提出一项决议草案，内容允许各国运用「一切必要手段」来确保霍尔木兹海峡的自由通行。然而这项措施在安理会15个理事国之间引发分歧，握有否决权的中国、俄罗斯及法国皆强烈反对。

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霍尔木兹危机困扰全球经济。路透社

在英国主导下，约40个国家召开视像会议，磋商霍尔木兹海峡危机。美联社

英国外相顾绮慧斥伊朗试图在霍尔木兹海峡挟持全球经济。法新社

泽连斯基愿传授黑海经验。美联社

泽连斯基愿传授黑海经验

乌克兰总统泽连斯基则指出：「乌克兰在海上航道、国防及恢复海上交通往来方面，拥有相关专业经验。如果（我们的）伙伴准备好采取行动，我们将研议如何增强他们的力量，以及如何运用我们在黑海的专业经验、知识与技术潜力。」

乌克兰部队已研发包括无人舰艇在内的相关技术，使他们在长达4年的战争中，能在黑海对俄罗斯舰艇取得显著战果，并阻止莫斯科掌控该航道。

霍尔木兹海峡「打」不通

国际海事组织秘书长多明格斯表示，要恢复霍尔木兹海峡通航，单纯依靠军事手段行不通，而是需要缓和局势，并采取可行的海上解决方案。

意大利外长塔加尼呼吁设立「人道走廊」，让肥料及其他基本物资通过海峡，以避免非洲出现粮食灾难。

意外长吁设人道走廊

英国外相顾绮慧发声明表示：「伊朗试图在霍尔木兹海峡挟持全球经济，不能让他们得逞。为此，与会伙伴呼吁立即且无条件重新开放这个海峡，并尊重航行自由和海洋法的基本原则。」

顾绮慧补充道，与会外长及代表们讨论「可能集体且协调行动」的多个领域，其中包含可能透过联合国（UN）等管道在外交上扩大施压，以及实施制裁。

阿拉格齐：未参与军事侵略国可通行

伊朗外长阿拉格齐则谴责美国和一些国家在联合国安理会向伊朗施压，并强调任何挑衅行动只会使局势更加复杂。他表示，安理会就霍尔木兹海峡问题通过的决议解决不了任何问题。

他重申，目前来自未参与对伊朗军事侵略国家的船只可以通行霍尔木兹海峡。