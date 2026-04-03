阵前换将 | 五角大楼证实陆军参谋长下台 传遭防长革职

美以对伊朗军事行动持续、美军正在中东增强兵力之际，传出陆军参谋长乔治（Randy George）下台的消息。路透社引述2名国防部官贝及一名知情人士报道，国防部长赫格塞思周四（21日）把乔治革职。国防部发言人帕内尔其后证实赫格塞思要求乔治下台，乔治即将辞职，即时生效。

没说明离职原因

帕内尔周四在社交媒体发表声明说，乔治「将立即卸任美国陆军第41任参谋长一职」。他没有说明乔治离职原因。

乔治毕业于西点军校，是一名步兵军官，曾参与第一次波斯湾战争，以及伊拉克和阿富汗战争，于2023年获任命为陆军最高职位，这个职位任期通常为4年。

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乔治传遭防长赫格塞思（右）革职。法新社

乔治（中）提早退休。法新社

五角大楼证实赫格塞思（左）要求乔治辞职。美联社

乔治（左二）传遭防长赫格塞思（右一）革职。路透社

在担任这个最高职位之前，乔治是陆军副参谋长，更早之前则是时任防长奥斯汀（Lloyd Austin）的高层军事顾问。

五角大楼动荡加剧

乔治遭革职，加剧了五角大楼各级领导层近期的动荡，包括去年开除了前任参谋长联席会议主席、空军上将布朗（C.Q. Brown），以及海军作战部长和空军副参谋长。

较早前，哥伦比亚广播公司（CBS）率先报道赫格塞思要求乔治辞职的消息。一名不愿公开姓名的美国政府官员说，赫格塞思希望任命一名能够落实总统特朗普以及他本人对军队愿景的人接替乔治。

盼接替者执行总统愿景

报道说，现任陆军副参谋长拉尼夫曾是赫格塞思的军事助理，很可能被考虑作为乔治的继任者。美媒其后引述一名不愿公开姓名的五角大楼官员证实，拉尼夫将出任陆军代理参谋长。

自去年1月以来，特朗普政府已解除多名军队高级将领和官员职务。赫格塞思就任防长后，推动国防部大规模改革，要求裁减现役美军至少20%的四星上将。

正值美增兵中东

乔治下台之际，陆军第82空降师的伞兵与数千名海军陆战队员正在中东部署。特朗普政府避谈美军是否会派遣地面部队的问题。

特朗普周三在一场黄金时段关于战争的演说中，未透露冲突的结束日期，也很少透露未来策略细节，但预测将采取更多军事行动。

他谈到伊朗时说：「接下来2到3周，我们将对他们进行极大打击。我们要把他们带回石器时代，回到他们应该属于的时代。」