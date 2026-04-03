关税战｜特朗普签令 钢铝铜衍生品征25% 专利药品或课100%惩罚性重税

随著美伊冲突持续，美国总统特朗普（Donald Trump）在经贸战场亦同步发力。当地时间周四（2日），特朗普签署多项关税声明，修订针对钢铁、铝、铜及其衍生产品的「232条款」国家安全关税，并向进口专利药品祭出高达100%的惩罚性关税，迫使药企回流美国及降低药价。

调整钢铝铜衍生品税率 含量逾15%产品征25%

白宫宣布，为了简化申报流程并防止虚报进口价值，特朗普已调整金属关税架构。新制下，美国维持对钢铁、铝及铜等大宗商品征收50%进口关税，但针对「衍生产品」则有新标准：

高含量产品： 若产品（如洗衣机、燃气灶）的钢、铝或铜含量按重量计超过15%，将统一按产品总价值征收 25% 关税。

关税。 低含量豁免： 金属含量低于15%的衍生产品，将获取消原有的50%关税。

工业电网设备： 某些金属密集型工业及电网设备，将征收15%关税。

美国官员表示，新制改为针对商品「全部销售价值」征税，预计将为国库带来额外收入，但在整体经济影响上与旧制相若。

药价战升级 进口专利药面临100%关税

在民生医疗领域，特朗普政府推出极其强硬的关税措施。除非制药企业同意与美国政府达成定价协议，或承诺在美国本土生产，否则进口专利药品将被征收100%关税。

药企避税方案与期限：

公布计划： 大型药企有120天时间、小型企业则有180天时间公布应对计划。

部分减免： 若将生产转移至美国，关税可降至20%。

全面豁免： 若生产线回流美国，并与卫生与公众服务部（HHS）签署「最惠国定价协议」，则可获免征关税。

目前美国已与17间药厂达成相关协议。受现有贸易协定影响，由欧盟、日本、韩国及瑞士生产的药品关税将降至15%，英国则另有单独协议。

白宫官员强调，修订关税旨在确保国家安全及关键物资的供应链稳定。透过高额关税压力，白宫意在落实「美国优先」政策，促使制造业及高新技术产业重返美国本土，减少对海外供应链的依赖。市场预计，此举将引发全球药业及制造业供应链的大规模重整。