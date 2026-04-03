自卫队员闯中国大使馆风波　日方表遗憾：本月内检查全国领馆保安

日本陆上自卫队上月发生队员持刀闯入中国驻日大使馆事件，引发国际关注。日本内阁官房副长官佐藤启周四（2日）于记者会上表示，对事件深感遗憾，并宣布将于本月内对全日本各地的外国使领馆进行全面保安检查，以杜绝同类事件再次发生。

少尉持刀闯馆惹议 日本警察厅急召各区商对策

事件发生于上月24日，陆上自卫队少尉村田晃大持刀闯入位于东京的中国驻日大使馆。佐藤启今日正式开腔，对入侵事件表示遗憾，并强调必须审查现有的保安措施。

为加强外交设施的防护，日本警察厅已于周一（30日）与负责外国使馆保安工作的12个都道府县警察厅负责人举行紧急会议。当局决定从本月开始，针对全日本各都道府县的外交人员公馆及使领馆进行拉网式保安审查，评估现行警戒漏洞。

强化外交公馆安检 防范极端行为再演

佐藤启强调，确保外国外交人员及公馆的安全是日本政府的责任。此次全国性检查将重点研判目前的警力部署及突发事件处理流程。

随着近期美伊局势紧张及全球地缘政治波动，日本国内对于外交设施的安全风险评估显著提升。当局希望透过是次大规模检查，向国际社会展示日本维护外交安全的决心，避免因个别激进行为演变成外交危机。