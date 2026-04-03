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伊朗局势｜美以炸毁伊朗标志性大桥 特朗普威胁：是时候达成协议了！

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更新时间：06:11 2026-04-03 HKT
发布时间：06:11 2026-04-03 HKT

中东战火持续升级，美军打击目标由军事设施进一步扩大至核心民用基础设施。伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。伊朗官方证实，袭击已造成至少8人死亡、95人受伤，附近区域电力供应中断。

战略走廊核心遭摧毁　美指大桥属导弹运输线

据《Axios》报道，这是美军首次对伊朗主要民用基建发动直接攻击。该大桥原定于近期正式投入营运，是连接德黑兰与卡拉季交通走廊的核心工程，更被视为伊朗工程界的标杆。

伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614
伊朗境内被誉为「中东最高桥梁」的标志性工程——卡拉季市（Karaj）贝伊克公路桥（B1大桥），于当地时间周四（2日）遭美国与以色列联合袭击严重受损。X@FapeFop90614

 

美国国防部官员解释，打击该大桥的主因是其已被伊朗武装部队征用，作为秘密运送导弹部件的关键通道。据指，伊朗利用大型集装箱将导弹组装件由德黑兰运往西部发射场，而该桥正是后勤支援的咽喉。美方警告，这可能只是针对伊朗能源、水利及交通设施大规模攻击的开端。

特朗普发文施压：是时候达成协议

袭击发生数小时前，美国总统特朗普曾威胁要将伊朗炸回「石器时代」。他在袭击后于社交平台发文，态度强硬：「伊朗最大的桥梁倒塌，再也无法使用——后续还会有更多！是时候让伊朗达成协议了，以免为时已晚，曾有潜力成为伟大国家的一切都将化为乌有！」

伊朗外长：袭击民生设施不会令人民投降

面对美方的武力威胁，伊朗外交部长作出猛烈抨击，指责美以两国袭击尚未完工的民用设施是战争罪行，并强调此举绝不会迫使伊朗人投降，「每一座桥梁和每一栋建筑都将重建得更加坚固。」

目前，卡拉季市相关路段已全面封闭，当地政府发布紧急提醒，呼吁民众远离受灾区域。随著美军打击范围扩大，波斯湾局势已陷入全面失控的边缘。

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