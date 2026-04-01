澳洲西海岸惊现诡异血红天空 宛如末日画面疯传 专家解构奇景

澳洲西海岸近日出现一幕震惊全球的自然异象，整片天空被染成如鲜血般的深红色，相关影片在网络疯传。这幅宛如科幻电影末日场景的画面，最早由澳洲鲨鱼湾露营车公园（Shark Bay Caravan Park）分享，随即引发网民热议。

空气充满红尘微粒 建筑车辆褪色如黑白片

从现场拍摄的影片可见，天空呈现极不寻常的深红与橘红色调。拍摄者形容当时环境极其诡异，空气中布满灰尘。受特殊光线影响，地面上的建筑、汽车等物体在镜头下仿佛失去了原有色彩，仅剩下黑、白、灰与红色的强烈对比，视觉效果极具冲击力。

科学解释：瑞利散射与铁质红土共同作用

针对这宗「超自然」景象，美国媒体《霍士天气》（FOX Weather）指出这纯属自然现象，与当时接近当地的热带气旋有关：

光波散射原理：当阳光需穿过较厚的大气层，或经过含有大量微粒的空气时，波长较短的蓝光会被散射殆尽，仅剩下波长较长的红光、橘光能抵达地面。

地质因素加成：澳洲西海岸拥有大量富含铁质的红土。热带气旋带来的强风将地表细微的红土扬起，这些悬浮在空中的红色尘埃进一步加剧了红光的传递与反射，令天空呈现惊人的血红色。

奇景维持48小时 留后遗症园方头痛

虽然画面看起来令人心惊，但这场异象并不持久。鲨鱼湾露营车公园表示，约两天（48小时）后，天空已重新恢复晴朗的蓝色。然而，气旋过境后留下的后遗症仍让园方头痛——大量红色灰尘残留在园区的建筑与设施上，目前工作人员正持续进行大规模的清理作业。