伊朗局势｜特朗普称2至3周内结束对伊战事　指海峡问题交他国处理

美国总统特朗普表示，华府预计可在两至三周内结束对伊朗的军事行动，并暗示美方已基本达成既定军事目标。受特朗普停战消息刺激，美股三大指数全以大升收盘，其中道指收市涨1125点，报46341点；而标指和纳指也分别飙2.91%和 3.83%。

受停战消息刺激 美股三大指数全大升

特朗普周二在白宫向记者指出：「我想说两周内，也许两周，也许三周。我们会离开，因为我们没有理由继续这样做（留在中东与伊朗打仗）。」他补充，美军正进行最后阶段行动，形容正在完成任务，「我想大概两周内，也许再多几天就能完成工作」，并称相关军事打击已大幅削弱伊朗能力。

美国总统特朗普表示，华府预计可在两至三周内结束对伊朗的军事行动，并暗示美方已基本达成既定军事目标。美联社

特朗普称，霍峡通航问题，应由那些使用该海峡的国家自行解决。路透社

特朗普同时表示，伊朗仍有可能在短期内与美国达成协议，若德黑兰愿意重返谈判桌，将是理想结果。他说：「现在，我们有可能在此之前达成协议，因为我们会打击桥梁——我们已经打击了一些，我们心里还有几座不错的桥。但如果他们愿意坐到谈判桌前，那将是件好事。」

不过他强调，即使未能达成协议，美国亦可单方面结束战事并撤军，「当我们觉得他们被迫回到石器时代，无法制造核武器时，无论我们是否达成协议，我们都会离开」。

对于霍尔木兹海峡持续受阻问题，特朗普态度同样强硬。他周二透过电话接受《纽约邮报》采访表示，霍尔木兹海峡已被伊朗关闭31天，导致全球能源价格飙升，而其他国家可以自行解决该问题，「我认为它会自动重新开放，但我的态度是，我已经把这个国家摧毁了，让那些使用该海峡的国家自己去打开……因为我认为掌控石油的人会非常乐意重新开放海峡。」

被问及是否会在未重新开放海峡的情况下结束战争，特朗普回答说：「说实话，我不会去想这些。我唯一的任务是确保他们没有核武器。他们不会拥有核武器。当我们离开时，海峡会自动开放。」目前不知道特朗普所指霍峡会在美军撤离后「自动重开」，是确切的评估，还是晦气话。