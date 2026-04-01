「他没想到会来拍我马屁」 特朗普疑暗嘲沙特王储穆罕默德惹议

美国总统特朗普3月27日在佛罗里达州迈亚密出席沙特投资会议期间，就美沙关系发表言论，其中提到一名王室成员大赞现时的美国「炙手可热」，又称「他没想到会来拍我马屁」，疑似影射沙特王储穆罕默德，引起争议。

他在演讲中形容沙特国王萨勒曼（King Salman）及其子穆罕默德王储（Mohammed bin Salman）都是「很棒的人」，并称与两人关系良好。

沙特王储穆罕默德曾在2025年11月访美，会见特朗普。路透社

提到一名王室成员大赞现时的美国「炙手可热」，又称「他没想到会来拍我马屁」，疑似影射沙特王储穆罕默德，引起争议。路透社

特朗普提到，过往曾与国王同坐时，对方曾主动拉他起身，形容这是对方极少有的举动，显示两人关系亲近，又指国王现时健康状况良好，并形容王储表现优秀。

他说：「我也很喜欢沙特国王，他是个了不起的人…… 那时他身体还不太好，那是很久以前的事，他现在很好，有次我坐在他旁边，他抓住我以起来，他们说这是他唯一一次抓住别人。⋯⋯他很棒，儿子（王储穆罕默德）也很优秀。」

其后，特朗普在演说中引述与一名沙特领导层的对话，指对方曾形容，美国在前政府时期一度显得「死气沉沉」，但现时已转变为全球最受瞩目的国家之一。外界普遍解读，特朗普借此强调，美国在其领导下重拾动力与影响力，国际地位显著提升。

特朗普说：「不久前，我们聚在一起时，他看著我说，你知道吗，这是不可思议的事，一年前，你们是个死气沉沉的国家，现在你们却是世界上最炙手可热的国家。」

特朗普续说：「他没想到这一切会发生，他没想到会来拍我马屁，真没想到，他想这不过是另一个失败的美国总统，国家每况愈下，但现在他不得不对我好一点。你跟他说他最好对我好一点。他必须这么做。」

外媒报道，这番言论被指是指向沙特王储穆罕默德，他曾在2025年11月访美，会见特朗普。